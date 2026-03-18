Αναχώρησε για το Τόρουν η Εθνική Ομάδα

Για το Τόρουν της Πολωνίας αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/03) η Εθνική ομάδα στίβου, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.

Η ελληνική αποστολή ταξίδεψε με πτήση της Aegean με ενδιάμεσο σταθμό τη Βαρσοβία και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στην πόλη που φιλοξενεί τη διοργάνωση, ενώ η επιστροφή είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας (23/03).

Η ομάδα αποτελείται από επτά αθλητές και αθλήτριες, καθώς η Δήμητρα Τσουκαλά δεν θα συμμετάσχει λόγω τραυματισμού, παρότι είχε εξασφαλίσει την παρουσία της στα 60 μέτρα.

Η ελληνική αποστολή

Άνδρες

60 μ. εμπ.: Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)

Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)

Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ)

Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων)

Γυναίκες