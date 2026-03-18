Αναχώρησε για το Τόρουν η Εθνική Ομάδα

Η ελληνική αποστολή ταξίδεψε με πτήση της Aegean με ενδιάμεσο σταθμό τη Βαρσοβία και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στην πόλη που φιλοξενεί τη διοργάνωση, ενώ η επιστροφή είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας (23/03).
Η ομάδα αποτελείται από επτά αθλητές και αθλήτριες, καθώς η Δήμητρα Τσουκαλά δεν θα συμμετάσχει λόγω τραυματισμού, παρότι είχε εξασφαλίσει την παρουσία της στα 60 μέτρα.
Η ελληνική αποστολή
Άνδρες
- 60 μ. εμπ.: Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)
- Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)
- Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ)
- Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)
- Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων)
Γυναίκες
- 60 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)
- 5αθλο: Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος)