MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Αναχώρησε για το Τόρουν η Εθνική Ομάδα

Στίβος
0
Για το Τόρουν της Πολωνίας αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/03) η Εθνική ομάδα στίβου, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.

Η ελληνική αποστολή ταξίδεψε με πτήση της Aegean με ενδιάμεσο σταθμό τη Βαρσοβία και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στην πόλη που φιλοξενεί τη διοργάνωση, ενώ η επιστροφή είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας (23/03).

Η ομάδα αποτελείται από επτά αθλητές και αθλήτριες, καθώς η Δήμητρα Τσουκαλά δεν θα συμμετάσχει λόγω τραυματισμού, παρότι είχε εξασφαλίσει την παρουσία της στα 60 μέτρα.

Η ελληνική αποστολή

Άνδρες

  • 60 μ. εμπ.: Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ)
  • Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)
  • Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ)
  • Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)
  • Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων)

Γυναίκες

  • 60 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)
  • 5αθλο: Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος)
12
12
12
12
Αναχώρησε για το Τόρουν η Εθνική Ομάδα