Τέταρτη θέση για την Τζένγκο με 58,21 μ. στη Λευκωσία

Την τέταρτη θέση στον ακοντισμό κατέλαβε η Ελίνα Τζένγκο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων που διεξήχθη στη Λευκωσία, με καλύτερη προσπάθεια στα 58,21 μέτρα, την οποία σημείωσε στην έκτη και τελευταία της βολή.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε τον πρώτο της αγώνα για τη φετινή σεζόν, γνωρίζοντας ότι δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο για πολύ μεγάλες βολές.

Η πέμπτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στο Τόκιο επέλεξε να ξεκινήσει σχετικά αργά την προετοιμασία της για το 2026, ενώ οι ιώσεις και οι κακές καιρικές συνθήκες στη Χαλκιδική την ανάγκασαν να μπει πολύ αργότερα από το συνηθισμένο στις βολές.

Ο αγώνας στη Λευκωσία αποτέλεσε ουσιαστικά μια πρώτη αγωνιστική δοκιμή μέσα σε περίοδο έντονης προπόνησης για την αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ. Όπως και την περασμένη χρονιά, έτσι και φέτος η Τζένγκο αναμένεται να ξεκινήσει τη θερινή της παρουσία από τα πρώτα μίτινγκ της σειράς Diamond League. Στον σημερινό αγώνα είχε ακόμη έγκυρες βολές στα 56,78 μ., 55,18 μ. και 56,65 μέτρα.

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Γαλλίδα Γιαντέ Μαραβάλ με βολή στα 60,02 μ., επίδοση που αποτελεί και νέο ατομικό ρεκόρ. Δεύτερη ήταν η Αντριάνα Βιλάγκος με 59,85 μ., ενώ την τρίτη θέση πήρε η Ιταλίδα Πάολα Πάντοβαν με 58,69 μέτρα.

Στη σφαιροβολία γυναικών, η Μαρία Μαγκούλια εκπροσώπησε την Ελλάδα και κατέλαβε τη 13η θέση με καλύτερη προσπάθεια στα 14,24 μέτρα. Η αθλήτρια του Γιάννη Μπαρλή δεν κατάφερε να φτάσει τις επιδόσεις που την αντιπροσωπεύουν, καθώς επηρεάστηκε τόσο από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες όσο και από την ίωση που την ταλαιπώρησε την προηγούμενη εβδομάδα.