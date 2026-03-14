Η Γλυφάδα ήρθε ισόπαλη με την Καταλούνια με σκορ 8-8 στον πρώτο προημιτελικό του LEN Euro Cup γυναικών, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση στο Final-4.

Πλέον η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στις 28 Μαρτίου στη Βαρκελώνη, όπου η Γλυφάδα θα χρειαστεί νίκη για να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Final-4 της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και άνοιξε το σκορ πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά. Η απάντηση της Καταλούνια ήταν άμεση, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση κυρίως στην άμυνα στα πρώτα λεπτά. Η Τέρνερ έδωσε ξανά προβάδισμα στη Γλυφάδα, η οποία έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο μπροστά στο σκορ με 2-1.

Στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενες ισοφάρισαν γρήγορα, ενώ εκμεταλλεύτηκαν και τα λάθη της ελληνικής ομάδας στην επίθεση για να πάρουν για πρώτη φορά το προβάδισμα (2-3). Ωστόσο, η Οτσόα βρήκε ξανά δίχτυα και διαμόρφωσε το 3-3, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους η Γλυφάδα ανέβασε την απόδοσή της στην άμυνα και κατάφερε να πάρει προβάδισμα (5-3), φτάνοντας αργότερα και στο 6-4. Η Καταλούνια, όμως, αντέδρασε και μέσα σε λίγα λεπτά πέτυχε τρία συνεχόμενα γκολ, περνώντας μπροστά με 6-7. Η Οτσόα ισοφάρισε ξανά για τη Γλυφάδα, κρατώντας το παιχνίδι αμφίρροπο.

Στην τελευταία περίοδο οι δύο ομάδες έπαιξαν πιο προσεκτικά στην άμυνα. Η Τέρνερ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στη Γλυφάδα (8-7), όμως περίπου δυόμισι λεπτά πριν από τη λήξη η Καταλούνια βρήκε το γκολ της ισοφάρισης και διαμόρφωσε το τελικό 8-8. Η ελληνική ομάδα είχε μεγάλη ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό να πάρει τη νίκη, αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί επίθεση με παίκτρια παραπάνω.

Κορυφαία σκόρερ για τη Γλυφάδα ήταν η Οτσόα με τέσσερα τέρματα, ενώ τρία σημείωσε η Τέρνερ.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 1-2, 4-4, 1-1

ΓΛΥΦΑΔΑ (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου, Μουστακαρία 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 4, Τζωρτζακάκη, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Κολοβού

ΚΑΤΑΛΟΥΝΙΑ (Χαβιέρ Μπελμόντε): Ααρτς, Φόσεμπεργκ 2, Γκόμεθ 1, Ταρίνο, Μπελίδο, Ινγκλαβάγκα, Φρίγκολα 1, Φάλβεϊ 2, Περαγκόν, Χάουτον 1, Αρίνο, Φερέρ 1, Πέρεθ, Σεκίνε

Διαιτητές: Κουνίκοβα (Σλοβακία), Σάφτιτς (Κροατία)