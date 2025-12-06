Ο ΠΑΟΚ κέρδισε (και) τη Γλυφάδα στη Θεσσαλονίκη (16-13), ελπίζοντας πλέον βάσιμα στην είσοδο στην πρώτη εξάδα της Water Polo League γυναικών.

Για την 11η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών, ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε στο Κολυμβητήριο Νεάπολης, τον ΑΝΟ Γλυφάδας σε ένα ντέρμπι για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας.

Ντέρμπι το πρώτο οκτάλεπτο με την ομάδα των Νοτίων Προαστίων να παίρνει ελαφρό προβάδισμα με την Τέρνερ (3-4), ενώ η Οτσόα έστειλε στο +3 τη Γλυφάδα λίγο πριν το ημίχρονο (5-8).

Με δύο γκολ της Αρίμα και σερί 5-0 ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά στο τρίτο οκτάλεπτο (10-8) και παρά την ισοφάριση των φιλοξενούμενων (10-10) ο Δικέφαλος πήρε τη μεγάλη νίκη με το τελικό 16-13.

Στους 18 βαθμούς πλέον ο ΠΑΟΚ στο -1 από τη Γλυφάδα που έχει 19 και βρίσκεται στην 6η θέση, ενώ την επόμενη αγωνιστική (πρώτη του δεύτερου γύρου), οι Θεσσαλονικιές υποδέχονται την Ηλιούπολη, ενώ ο ΑΝΟΓ φιλοξενείται από τον Εθνικό.



Τα οκτάλεπτα: 3 - 4, 3 - 4, 6 - 3, 4 - 2