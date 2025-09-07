Νέος προπονητής της ΑΕΚ ο Νικολάου

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ έκανε γνωστή την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έλληνα προπονητή Γιώργο Νικολάου, ο οποίος αναλαμβάνει την καθοδήγηση της ανδρικής ομάδας πόλο, αλλά και το τμήμα Εφήβων της Ακαδημίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Νικολάου, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας Πόλο, καθώς και το τμήμα Εφήβων της Ακαδημίας του Συλλόγου.

Ο Γιώργος Νικολάου είναι ένας από τους πλέον έμπειρους και ενεργούς προπονητές υδατοσφαίρισης. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 1983 από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ενώ παράλληλα είχε παρουσία και στην ανδρική ομάδα. Έως το 1991 εργάστηκε στα τμήματα Νέων και Εφήβων, κατακτώντας πρώτες θέσεις σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα. Το 1992 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας του Παναθηναϊκού, πραγματοποιώντας ριζική ανανέωση για τη δημιουργία μίας νέας γενιάς που αγωνίστηκε τα επόμενα χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο.

Ακολούθησε ο Εθνικός Αθηνών, όπου ανέδειξε αθλητές που στελέχωσαν την Εθνική μας τα επόμενα χρόνια. Το 1999 ανέλαβε τον Νηρέα Χαλανδρίου, οδηγώντάς τον στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Την 6ετία 2000-2006 οδήγησε με διαδοχικές ανόδους τον Τρίτωνα Αμαρουσίου στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Παράλληλα, οδήγησε την εφηβική ομάδα στην κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Την 6ετία 2006-2012 κάθισε στον πάγκο του Νηρέα Γέρακα, φέρνοντας την ομάδα στην Β’ Εθνική. Στη συνέχεια βρέθηκε στον πάγκο του ΝΟ Καλαμάτας, ενώ την 4ετία 2014-2018 ανέπτυξε από μηδενική βάση το τμήμα υδατοσφαίρισης της ομάδας Δελφίνια Μεταμόρφωσης, ανεβάζοντας την ανδρική ομάδα τρεις κατηγορίες και χτίζοντας ένα δυναμικό ακαδημιών άνω των 50 παιδιών.

Το 2018 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του παιδικού και του εφηβικού τμήματος του Ιωνικού Νίκαιας, ενώ εν μέσω καραντίνας ανέπτυξε τις ομάδες των Ακαδημιών της ΑΕΚ. Τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε Πετρούπολη και ΑΕ Χαϊδαρίου, όπου δημιούργησε με μεγάλη επιτυχία νεανικά και ανταγωνιστικά σύνολα.

Πλέον, έρχεται και πάλι στην οικογένεια της ΑΕΚ με στόχο τη δημιουργία μίας ομάδας που θα αποτελείται από αθλητές που προέρχονται από τις Υποδομές του Συλλόγου, έχοντας ως στόχο την αγωνιστική παρουσία, την εξέλιξη ταλέντων και την οικοδόμηση ενός μέλλοντος με σταθερότητα και διάρκεια.

Ο Γιώργος Νικολάου δήλωσε στο aek.gr: «Μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας σε Συλλόγους όλων των κατηγοριών, επιστρέφω στην ΑΕΚ με στόχο να χτίσουμε από την αρχή ένα ανδρικό σύνολο μέσα από τις ακαδημίες μας. Η φιλοσοφία μου είναι απλή: πειθαρχία, ήθος και σκληρή δουλειά. Θέλω οι αθλητές μας να νιώθουν ότι έχουν προοπτική μέσα στον ίδιο τον Σύλλογο και βήμα βήμα να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε».

Γιώργο, καλώς ήρθες και πάλι στην οικογένεια της ΑΕΚ!»