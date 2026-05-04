Ο Τάσος Μπουγάς βρήκε την ομοιότητα: «Το τραγούδι του Akyla μοιάζει με το "Θέλεις μπουζούκια πάμε"»

Σχετικά με τις ομοιότητες που εντοπίζονται ανάμεσα στο τραγούδι του Ακύλα Ferto και το «Θέλεις μπουζούκια πάμε», μίλησε ο Τάσος Μπουγάς.

Ο λαϊκός τραγουδιστής παραδέχθηκε ότι δεν αποκλείει την πιθανότητα αντιγραφής, εφόσον γίνεται σύγκριση μεταξύ των δύο κομματιών.

Στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» την Κυριακή 3 Μαΐου, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα σχόλια του κοινού, το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 φαίνεται να έχει ομοιότητες με το δικό του, προσθέτοντας όμως ότι αυτό δεν τον ενοχλεί.

Ο Μπουγάς διευκρίνισε ότι δεν σκοπεύει να ακολουθήσει νομική οδό, ενώ ευχήθηκε στον Ακύλα καλή επιτυχία στον διαγωνισμό.

Όπως ανέφερε: «Έχω ακούσει από πολλούς ότι το "Ferto" θυμίζει το "Θέλεις μπουζούκια πάμε". Αν τόσοι άνθρωποι το λένε, ίσως υπάρχει κάποια ομοιότητα, αλλά δεν με ενοχλεί. Δεν θα κινηθώ νομικά και του εύχομαι καλή πορεία, ακόμα και να φέρει την πρωτιά στην Ελλάδα. Τα τραγούδια μου τα τραγουδά ο κόσμος και αυτό με ικανοποιεί».

