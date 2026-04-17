Νέα τραγωδία: Πτώμα 17χρονης βρέθηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας Κορίνθου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κόρινθο μετά τον εντοπισμό πτώματος γυναίκας να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026). Το πτώμα φαίνεται να ανήκει σε νεαρή κοπέλα ηλικίας 17 ετών.

Η κοπέλα, ελληνικής καταγωγής, ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη παρουσία σκάφους του λιμενικού από την θαλάσσια περιοχή της Ποσειδονίας κοντά στη Διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την ταυτοποίησή της».