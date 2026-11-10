Από ball boy στην Τούμπα, «μπόμπερ» στη Serie A: Η Νάπολι κυνηγάει τρελά τον γιο του Βαρέλα!

Ο 21χρονος Πορτογάλος φορ της Μόντσα, γιος του εμβληματικού πρώην στόπερ του ΠΑΟΚ, Φερνάντο Βαρέλα, πραγματοποιεί μυθική σεζόν στην Ιταλία με 11 γκολ και βρίσκεται ήδη στο μεταγραφικό μπλοκάκι των «παρτενοπέι» για τον Ιανουάριο.

Η ποδοσφαιρική μοίρα γράφει τα πιο τρελά σενάρια. Όσοι θυμούνται τον μικρό Γκουστάβο Βαρέλα να μαζεύει μπάλες στην Τούμπα όταν ο πατέρας του, Φερνάντο, θωράκιζε την άμυνα του ΠΑΟΚ, δύσκολα θα φαντάζονταν την τωρινή του εξέλιξη. Σήμερα, στα 21 του χρόνια, ο νεαρός Πορτογάλος επιθετικός δεν ακολουθεί απλώς τα βήματα του πατέρα του, αλλά... διαλύει τα αντίπαλα δίχτυα στα ιταλικά γήπεδα!

Έχοντας πάρει μεταγραφή στη Μόντσα από την Μπενφίκα έναντι μόλις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ο Βαρέλα έχει εξελιχθεί στην απόλυτη αποκάλυψη της φετινής Serie A. Μετρώντας το απίστευτο νούμερο των 11 γκολ σε 11 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, έχει αναγκάσει την ιταλική ελίτ να υποκλιθεί στο ταλέντο του. Πρόσφατα μάλιστα, σκόραρε με τρομερή κεφαλιά και εναντίον της ίδιας της Νάπολι.

Αυτό το γκολ φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους «παρτενοπέι». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη γειτονική χώρα, η Νάπολι έχει ξεκινήσει ήδη τις πρώτες επαφές με το περιβάλλον του παίκτη, θέλοντας να προλάβει τον ανταγωνισμό ενόψει Ιανουαρίου. Η Μόντσα βέβαια τρίβει τα χέρια της, καθώς η χρηματιστηριακή αξία του νεαρού φορ έχει εκτοξευθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το «παστέλι» είναι οικογενειακή υπόθεση, έστω και από την ανάποδη πλευρά του γηπέδου!