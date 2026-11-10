Εντυπωσιάζει ο Νανού του Ηρακλή και αρέσει σε μεγάλη ομάδα

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Ο 32χρονος άσος του Ηρακλή κάνει σούπερ σεζόν και ήδη το όνομά του βρίσκεται στη λίστα συλλόγου του Big-4, ενώ τις τελευταίες ώρες υπάρχουν νέες πληροφορίες για σοβαρή διαφωνία προπονητή με στελέχη της διοίκησης σε ομάδα Super League