Κουβεντίδης: «Ο ΠΑΟΚ είναι ζωντανός, έχει χαρακτήρα και καρδιά - Θα πολεμήσει μέχρι τέλους»

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, μιλώντας για τη φετινή σεζόν, τους στόχους του Δικεφάλου, αλλά και το προσεχές μέλλον.

Ο Γιώργος Κουβεντίδης «φιλοξενήθηκε» στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ, περιγράφοντας τις καταστάσεις που πέρασε η οικογένεια του ΠΑΟΚ τους τελευταίους μήνες, αλλά και τον χαρακτήρα και την καρδιά που έδειξε στις πιο δύσκολες στιγμές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ:

Για τη μάχη των πλέι οφ: «Είμαστε στα μισά του δρόμου. Προφανώς και έχει πλεονέκτημα η ΑΕΚ. Θα πω κάτι κοινότυπο βέβαια, ότι δεν τελειώνει τίποτα, πριν το τέλος».

Για την κακή περίοδο του ΠΑΟΚ και τους τραυματισμούς: «Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο. Οι πολλοί τραυματισμοί που ήρθαν μαζεμένοι, επηρέασαν την ομάδα. Η ομάδα έχει πάρα πολλή ποιότητα, πολλές δυνατότητες, το είχαμε δει πριν το κύμα των τραυματισμών, το είδαμε και χθες. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε μετά από μία δύσκολη περίοδο, να δείξει ότι είναι ζωντανός και έχει χαρακτήρα. Μια ομάδα που παλεύει και πολεμάει μέχρι τέλους. Στα θέματα που αντιμετωπίσαμε με τους τραυματισμούς, ήρθε το πολύ άσχημο αποτέλεσμα στον τελικό του Κυπέλλου. Η ομάδα έδειξε ότι πέρα από δυνατότητες, έχει και καρδιά. Έκανε μια μεγάλη νίκη, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Έχουμε ακόμα τρεις αγώνες και προχωράμε ως το τέλος».

Για την απώλεια του Κυπέλλου και την προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα: «Έγιναν πολλά. Είχαμε πολλές κακές, ως τραγικές στιγμές από τότε που μπήκε το 2026. Όσο να ‘ναι, αυτά πάντα παίζουν ένα ρόλο. Άσχημες στιγμές, τραγικά περιστατικά, ήρθαν και οι πολλοί τραυματισμοί… Ο τελικός του Κυπέλλου, δεν είχε την εξέλιξη που πολλοί και εμείς περιμέναμε. Δημιουργήθηκε μια όχι ευχάριστη κατάσταση. Αυτό που έχει σημασία για εμάς, είναι ότι η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να αντιδράει, ότι έχει καρδιά. Αυτό που με χαροποίησε ήταν και όλη η εικόνα στο γήπεδο χθες. Πάνω από 20.000 κόσμος ήρθε στο γήπεδο, για να δει την ομάδα, να τη στηρίξει. Γενικά ο οργανισμός χθες, έβγαλε ένα ευχάριστο μήνυμα. Η ομάδα είναι εδώ, πολεμάει και θα πολεμήσει ως το τέλος. Ο κόσμος, στην πράξη, ήρθε στο γήπεδο, βοήθησε πραγματικά την ομάδα ακόμα και σε στιγμές που το παιχνίδι δεν πήγαινε τόσο καλά. Έβγαλε θετική αύρα και βοήθησε την ομάδα. Είχε θετικά πράγματα αυτό το παιχνίδι, τα κρατάμε, προχωράμε. Τίποτα δεν έχει τελειώσει για πολλά πράγματα. Τώρα έχουμε την Κυριακή το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη. Ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι, θέλουμε όλοι να κερδίσουμε, θα προσπαθήσουμε».

Για το αν ο ρεαλιστικός στόχος της ομάδας είναι η 2η θέση: «Ο ρεαλιστικός στόχος είναι να κερδίσουμε την Κυριακή και μετά θα δούμε τους επόμενους ρεαλιστικούς στόχους. Η ομάδα δε μπορεί να κοιτάει πιο μακριά. Η ομάδα πρέπει και το κάνει να κοιτάει τον αγώνα που έχει μπροστά της. Την Κυριακή παίζουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, θέλουμε να κερδίσουμε. Αν το καταφέρουμε, θα μιλήσουμε για τους επόμενους ρεαλιστικούς στόχους. Θέλουμε να τελειώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη σεζόν. Έχουμε άλλους τρεις αγώνες ως το τέλος των πλέι οφ».

Για το αν αναμένονται κι άλλες ανακοινώσεις για προπονητικό και γήπεδο: «Γι’ αυτά μίλησε και την Τρίτη ο κ. Παπαμιμίκος. Είναι θέματα που είναι σε εξέλιξη. Μεταγραφικά, δεν είναι η εποχή…»

Για τα μεταγραφικά : «Έχουμε αγώνες μπροστά μας, εκεί επικεντρωνόμαστε, δε μπορούμε να αποσπάμε την προσοχή μας. Μετά από τους τρεις αγώνες, μπορούμε να σκεφτόμαστε μεταγραφές. Οι στόχοι είναι ζωντανοί, η ομάδα είναι εδώ, έδειξε αντίδραση και πάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα».

Για τον Γερεμέγεφ: «Εμείς γνωρίζαμε τι ψάχναμε τον Δεκέμβριο και γνωρίζαμε τι πήραμε. Ο προπονητής, γενικά, γνώριζε πιο καλά από τον καθένα τι χρειάζεται. Ήταν μία συνειδητή επιλογή, μπορεί εκείνη την εποχή να προκάλεσε διάφορα σχόλια. Στην πορεία φάνηκε γιατί ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Γερεμέγεφ και αν έκανε καλά ή όχι. Μπήκε από την πρώτη μέρα στην ομάδα, ξέρει το πρωτάθλημα. Είναι σχεδόν 4 μήνες στην ομάδα, έχει πετύχει 9 γκολ, έχει αρκετές ασίστ και δείχνει ότι είναι μια πολύ πετυχημένη κίνηση. Οι μεταγραφές κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ ήξερε ακριβώς τι παίκτη χρειάζεται και τον πήρε τον Δεκέμβριο. Με την παρουσία του δικαιώνει την εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικός για την ομάδα, έχει στοιχεία που χρειαζόμαστε και το δείχνει στους αγώνες που παίζει».

Για την παραμονή Λουτσέσκου: «Δεν καταλαβαίνω γιατί ανοίγει τέτοιο θέμα. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, είναι 7 χρόνια στην ομάδα, με ένα μικρό διάλειμμα. Είμαστε μέσα στη σεζόν, δε βλέπω γιατί θα έπρεπε να συζητάμε τέτοια θέματα για τον Λουτσέσκου. Σε ό,τι αφορά την οικογένεια Σαββίδη, μπορεί να μην έχει φυσική παρουσία πάντα, αν και χθες ο Γιώργος και Νίκος Σαββίδης ήταν στο γήπεδο, ο κόσμος να είναι βέβαιος ότι η ομάδα νιώθει καθημερινά την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη δίπλα της. Είναι «παρών» με πολλούς τρόπους και η ομάδα νιώθει ότι είναι ένας άνθρωπος που πάντα ενδιαφέρεται γι’ αυτή

Μέσα στην εβδομάδα, στη συνέντευξη του κ. Παπαμιμίκου, ειπώθηκε ότι ο ΠΑΟΚ έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ ως ομάδα. Θα ήθελα να επισημάνω, ότι ο ΠΑΟΚ φέτος έχει πραγματικά ένα μεγάλο ρόστερ. Πράγματι χτυπήθηκε από τραυματισμούς, είχαμε 6-7-8 παίκτες με σημαντικούς ρόλους. Αν δει κανείς το ρόστερ του ΠΑΟΚ, θα δει ότι φέτος υπάρχει μία δεξαμενή περίπου 20 παικτών, παικτών ενδεκάδας. Δεν έμεινε γυμνή η ομάδα όπως λένε κάποιοι. Όταν παίζουν 11 από αυτούς, κανείς δε θα πει ότι έχουμε πολλές απουσίες. Φέτος, έτυχε σε ένα συγκεκριμένο διάστημα, να λείπουν πολλοί μαζί. Εκεί δυσκολευτήκαμε, αλλά έστω και στο τέλος πιστεύω ότι θα βρούμε αυτό που πρέπει. Θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου και θα δούμε τι θα πετύχουμε».

Για την προσθήκη Παπαμιμίκου στο οργανόγραμμα: «Δεν ήταν ούτε πυροτέχνημα ούτε ένα τρικ για να αλλάξει η ατζέντα. Πάντα οι ομάδες ψάχνουν το καλύτερο, κανείς δε μένει στάσιμος, όλοι θέλουν να εξελίσσονται. Κι εμείς αυτό θέλουμε κι εμείς θέλουμε να εξελιχθούμε».