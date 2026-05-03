Συμπλήρωσε 1.000 αγώνες ως προπονητής ο Ντιέγκο Σιμεόνε

Ένα μεγάλο ορόσημο έφτασε ως προπονητής ο Ντιέγκο Σιμεόνε, καθώς έφτασε τους 1.000 αγώνες.

Το εκτός έδρας παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Βαλένθια είχε μια ξεχωριστή σημασία για τον Ντιέγκο Σιμεόνε. Ο τεχνικός των «ροχιμπλάνκος» έφτασε τους 1.000 αγώνες ως προπονητής, σε μια καριέρα που έχει πολλούς τίτλους.

Ο «Τσόλο» έχει κατακτήσει στην Αργεντινή πρωτάθλημα με την Εστουντιάντες και τη Ρίβερ Πλέιτ, αλλά τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τα έχει καταφέρει με την Ατλέτικο Μαδρίτης, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται από το 2011. Δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Κύπελλο, ένα Σούπερ Καπ, δυο Europa League, δύο ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, ενώ δύο φορές έχει οδηγήσει την ομάδα της Μαδρίτης σε τελικό Champions League.

Ο ίδιο με μήνυμά του ευχαρίστησε όλους όσους τον έχουν συνοδεύσει σε αυτή την προπονητική πορεία, ενώ τόνισε πως θα συνεχίσει όσο αντέχει.

Αναλυτικά το μήνυμα του Σιμεόνε:

1.000 αγώνες ως προπονητής

Ευγνώμων προς όλους τους ανθρώπους που με έχουν συνοδεύσει και με έχουν βοηθήσει να φτάσω σε αυτόν τον αριθμό (παίκτες, συνεργάτες, διοικητικούς, φιλάθλους…) από τότε που ξεκίνησα να προπονώ το 2006.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για όλες τις στιγμές, για όλες τις εμπειρίες και για το ότι μου επιτρέψατε να απολαύσω το πάθος μου.

Συνεχίζουμε έτσι όσο με βαστάει! 💪