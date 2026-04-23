Ο Λεάο αρνείται κάθε σχέση με το σκάνδαλο των «συνοδών»

Ο Ραφαέλ Λεάο πήρε θέση με ανάρτηση του για το σκάνδαλο «συνοδών» στην Ιταλία που εμπλέκει και το δικό του όνομα, ανάμεσα σε παίκτες της Serie A που φέρεται να συμμετείχαν.

Μία ημέρα αφότου εμφανίστηκε, από τον ιταλικό τύπο, σε μία μακρά λίστα με ομάδες και παίκτες στο σκάνδαλο «συνοδών» στην Ιταλία, για το οποίο η Εισαγγελία του Μιλάνου, με επικεφαλής τον Μαρτσέλο Βιόλα, έδωσε εντολή έρευνας, προχωρώντας σε τέσσερις κατ' οίκον συλλήψεις, ο Ραφαέλ Λεάο αρνήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οποιαδήποτε σχέση με το σκάνδαλο.

«Aφότου το όνομά μου και αυτό άλλων παικτών εμφανίστηκε σε ιστότοπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφημερίδες σε σχέση με έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου, θέλω να διευκρινίσω ευθέως ότι δεν γνωρίζω καθόλου τα γεγονότα που ερευνώνται. Δεν εμπλέκομαι και δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα. Ζητώ από όλους να αποφεύγουν να συνδέουν το όνομά μου με αυτήν την κατάσταση αυθαίρετα ή επιφανειακά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αλήθεια και τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή. Πριν γίνουμε παίκτες, είμαστε άνθρωποι με οικογένειες και φήμη. Ως εκ τούτου, έχω ήδη δώσει εντολή στον δικηγόρο μου να με προστατεύσει σε κάθε περίπτωση από οποιονδήποτε συνεχίζει να διαδίδει ψευδείς ή επιβλαβείς ειδήσεις για τη φήμη μου», ανέφερε ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός της Μίλαν σε μια ιστορία στο Instagram.

Εκτός από τους Λεάο και Νούνο Ταβάρες, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη σχολιάσει δημόσια την υπόθεση, άλλα ονόματα που συνδέονται με αυτό το σκάνδαλο στην Ιταλία περιλαμβάνουν τον πρώην παίκτη Ντέγιαν Στάνκοβιτς και τους παίκτες Ντάνιελ Μαλντίνι, Μπαστόνι, Μπελάνοβα, Μπίσεκ, Χακίμι, Κουτίνιο, Σκρίνιαρ, Κάρλος Αουγκούστο, Ντε Βίντερ, Ζιρού, Μενέζ, Καλαφιόρι, Χούισεν), Βλάχοβιτς, Άρθουρ Μέλο, Άλβαρο (υποψίες ότι είναι ο Μοράτα), Σκαμάκα και Ρουγκέρι. Εκτός από περίπου 70 ποδοσφαιριστές, υπάρχουν επίσης αναφορές για έναν οδηγό της F.1, παίκτες χόκεϊ και πολλούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων των Μίλαν, Ίντερ και Γιουβέντους.