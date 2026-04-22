Η Μονακό ενεργοποιεί τη ρήτρα για να κρατήσει τον Φάτι

Η φετινή παρουσία του διεθνή Ισπανού στην ομάδα του Πριγκιπάτου «αναγκάζει» τη διοίκηση του συλλόγου να κινηθεί άμεσα για την αγορά των δικαιωμάτων του.

Η Μονακό, μετά από σχετική εισήγηση του προπονητή της Σεμπαστιέν Ποκονιολί, ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα για να κρατήσει τα δικαιώματα του Ανσού Φάτι, ο οποίος παίζει δανεικός στο πριγκιπάτο από την ισπανική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως σχετικά υποστηρίζει η εφημερίδα «Mundo Deportivo».

Ο 23χρονος Ισπανός διεθνής επιθετικός μέσος έχει αποδείξει τη χρησιμότητα του και ο Ποκονιολί τού έχει δώσει θέση στη βασική ενδεκάδα των Μονεγάσκων.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η γαλλική ομάδα είχε συμφωνήσει με την Μπάρτσα στο δανεισμό ενός χρόνου, με οψιόν αγοράς στα 23 εκατ. ευρώ, την οποία θέλει να ενεργοποιήσει από τώρα. Ο Φάτι έχει φέτος δέκα γκολ σε 26 συμμετοχές.