MLS καλεί Νεϊμάρ!

Το Σινσινάτι ρίχνει γέφυρες προς την πλευρά του Βραζιλιάνου άσου για να δει αν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει τη Σάντος για το MLS.

Παρότι κάποια στιγμή σκέφτηκε ακόμα και να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο, ο Νεϊμάρ στάθηκε ξανά στα πόδια του και είναι εντυπωσιακός στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος με 3 γκολ και άλλες τόσες ασίστ με την φανέλα της Σάντος.

Το συμβόλαιο του λήγει στο τέλος του 2026, όμως ήδη υπάρχουν σειρήνες στα αυτιά του από το MLS.

Μετά την αποτυχία να υπογράψει τον Τόμας Μίλερ, το Σινσινάτι ψάχνει ένα ηχηρό μεταγραφικό απόκτημα και έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με το επιτελείο του Βραζιλιάνου άσου για να διερευνήσει τις προθέσεις του.

Το οικονομικό δεν μοιάζει να αποτελεί εμπόδιο, ενώ ένας παράγοντας που μπορεί να ευνοήσει την μετακίνηση είναι κάποιες οφειλές της Σάντος, που δυσκολεύεται με το πολύ βαρύ συμβόλαιο του 34χρονου σταρ.