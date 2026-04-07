Το ταξίδι ειρήνης της ΑΕΚ στο Βελιγράδι: 27 χρόνια από το φιλικό με την Παρτιζάν (vid)

Ήταν Μ. Τετάρτη, 7 Απριλίου του 1999, όταν η ΑΕΚ αψήφησε τις βόμβες και έδωσε φιλικό παιχνίδι… ειρήνης με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι.

Σαν σήμερα πριν 27 χρόνια, η ΑΕΚ έδωσε στο Βελιγράδι ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της ιστορίας της, απέναντι στην Παρτιζάν. Δεν ήταν τελικός, δεν διεκδίκησε κάποιο τρόπαιο, ωστόσο έδωσε έναν φιλικό αγώνα… ειρήνης, εν μέσω του βομβαρδισμού της Σερβίας από το ΝΑΤΟ.

Το φιλικό αυτό παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, επειδή οι οπαδοί των δύο ομάδων εισέβαλαν στο γήπεδο για να αγκαλιαστούν και να στείλουν ηχηρό αντιπολεμικό μήνυμα. Πρόκειται για ένα παράσημο στην ιστορία στην ΑΕΚ, που έχει μεγαλύτερη αξία από κάθε τίτλο.

ΑΕΚ και Παρτιζάν φόρεσαν επετειακές φανέλες με ένα στόχο, ενώ οι παίκτες εισήλθαν στο γήπεδο κρατώντας ένα πανό που έγραφε: «NATO stop the war, stop the bombing».

Τα εισιτήρια που διατέθηκαν για τον αγώνα ξεπερνούσαν τα 40.000, όμως περίπου 25.000 κατάφεραν να παραβρεθούν λόγω της μεγάλης έλλειψης καυσίμων στην πόλη του Βελιγραδίου!

Για την ιστορία, όταν το παιχνίδι διεκόπη λόγω ειρηνικής εισβολής στο 58’, το σκορ ήταν στο 1-1. Ο Κέζμαν είχε ανοίξει το σκορ στο 13', ενώ ο Πάρης Ζουμπούλης είχε ισοφαρίσει στο 26'.

Οι συνθέσεις:

Παρτιζάν (Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς): Νταμιάνοβιτς, Κράσοβιτς, Σάβιτς, Σανόγεβιτς, Στογιάνοβιτς, Βούκοβιτς, Ιλιτς, Βλ. Ιβιτς, Μπιέκοβιτς, Τόμιτς, Κέζμαν.

ΑΕΚ (Όλεγκ Μπλαχίν): Ατματσίδης (29’ Μιχαηλίδης - 40’ Κουρκούνας), Κοπιτσής (40’ Κωστένογλου), Μπαμπούνσκι, Μιλοβάνοβιτς (42’ Καψής), Τσέκολι (45’ Ζήκος), Κατσαβός, Σαβέβσκι (32’ Κασάπης), Μαλαδένης, Καλιτζάκης, Ζουμπούλης, Νικολαΐδης.