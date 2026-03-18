ΔΕΑΒ: «Συμπλοκές μεταξύ φιλάθλων ΑΕΚ και Ατρόμητου» - Σε απολογία οι δύο ΠΑΕ

Στην κλήση γίνεται λόγος και για συμπλοκές φιλάθλων της ΑΕΚ με την Αστυνομία.

Σε ακρόαση για τις 23/3 κάλεσε η ΔΕΑΒ Ατρόμητο και ΑΕΚ καθώς στο πρόσφατο παιχνίδι των δύο ομάδων φέρεται να έχουν λάβει χώρα συμπλοκές ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων και στους φιλάθλους της "Ένωσης" με την Αστυνομία.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

2. Καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ και την ΠΑΕ ΑΕΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕΚ, στις 15/03/2026, στο Δ.Σ. Περιστερίου, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με συμπλοκές μεταξύ των φιλάθλων τους, καθώς και με συμπλοκές των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ΠΑΕ ΑΕΚ με την Αστυνομία.



Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.