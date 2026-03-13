Πανιώνιος: Καμπάνα τριών αγωνιστικών στον Κολοβό

Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε από το Πειθαρχικό Όργανο της Super League 2 ο Δημήτρης Κολοβός.

Τα επόμενα ματς του Πανιωνίου φέτος και το πρώτο της νέας σεζόν θα χάσει ο Δημήτρης Κολοβός. Στον έμπειρο άσο επιβλήθηκε ποινή τριών αγωνιστικών, για το χτύπημα στον Στρούγγη, στο παιχνίδι του Ιστορικού με την Καλαμάτα.

Αυτό σημαίνει πως θα χάσει τα ματς με Μαρκό και Ολυμπιακό Β’, αλλά και το πρώτο παιχνίδι της νέας σεζόν.

Από εκεί και πέρα, οι προπονήσεις του Πανιωνίου γίνονται πλέον με τον προπονητή της Κ19, Βαγγέλη Κωνσταντίνου. Ο 48χρονος τεχνικός θα καθοδηγήσει την ομάδα ως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

