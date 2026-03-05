Ράφα Μπενίτεθ: Pressing Traps Νο2 (Pics)

Στην καλύτερή του φετινή εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός του coach Μπενίτεθ εξαργύρωσε με χαρακτηριστικό τρόπο κάτι που είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Προπονητικής. Η άμυνα και τα pressing traps στα άκρα, το ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω και ο πειθαρχημένος τακτικά... Νους;

Άμυνα με επίθεση συνδέονται

Μην έχετε καμία αμφιβολία, στο ποδόσφαιρο αρκετά τακτικής φύσεως ζητήματα μπορεί να φαίνονται εντελώς αντίθετα, μπορεί να μοιάζουν πως δεν επηρεάζουν κάτι πέρα από αυτό που είναι, όμως στο τέλος όλα συνδέονται μεταξύ τους.

Μια αμυντική λειτουργία για να χαρακτηριστεί καλή, πρέπει να έχει ζητούμενα. Όχι απλά να αμύνεσαι, στο ποδόσφαιρο αυτό δεν λέει τίποτα. Τι θα ήταν η Ίντερ του Μουρίνιο αν δεν εξαργύρωνε την εκπληκτική αμυντική της προσήλωση με τις αστραπιαίες επιθέσεις της, τι θα ήταν το ποδόσφαιρο κατοχής του Γκουαρντιόλα στην Μπαρτσελόνα χωρίς άμεση ανάκτηση της μπάλας;

Μια αμυντική λειτουργία για να χαρακτηριστεί καλή, πρέπει να είναι πολυδιάστατη. Η ομάδα μέσω του προπονητή της, θα πρέπει να ελέγχει τον αντίπαλο χωρίς την κατοχή, να τον οδηγεί εκεί που η ίδια θέλει και να βάζει όρια στην επίθεση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να συνδυαστεί με το επιθετικό κομμάτι, δεν έχει κανένα νόημα να αμύνεσαι απλά για να μη δεχθείς γκολ, θα πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς θες να κάνεις και όταν πάρεις εσύ τον έλεγχο της μπάλας. Όπως ακριβώς έγινε στη φάση του δεύτερου γκολ με τον Ρενάτο Σάντσες. Εκεί, ο Παναθηναϊκός του coach Μπενίτεθ, συνδύασε τα εξής:

1. Pressing σε ψηλά μέτρα

2. Man to man μισού γηπέδου

3. Οδήγηση του αντιπάλου στα άκρα

4. Παγίδες στα άκρα

5. Κλέψιμο στον άξονα

6. Άμεση επίθεση

7. Γκολ

Παραπάνω, διαβάσατε μια πλήρη λειτουργία σύνδεσης αμυντικού παιχνιδιού που έχει ζητούμενα, επιτυχία αυτών, μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση και σκορ.

Πώς το έκανε

Στο προ λίγων ημερών παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Κρήτη, είχαμε μιλήσει για τα pressing traps.

Πόσο ωραίο είναι το ποδόσφαιρο, τι χαρά παίρνουν οι αθλητές και ο προπονητής όταν βλέπουν πράγματα που δουλεύουν να γίνονται στους αγώνες επιτυχημένα...

Στο αντίπαλο μισό λοιπόν, ο coach Μπενίτεθ επέλεξε να πρεσάρει σε συγκεκριμένες καταστάσεις αρκετά ψηλά. Η ιδιαιτερότητα είναι πως δεν έγινε πίεση σε ζώνη, έγινε πίεση με man to man. Δεδομένα, η μπάλα οδηγείται στα πλάγια, ο Κάτρης από τη θέση του δεξιού μπακ ανεβαίνει πολύ ψηλά και μαζί με τον Ταμπόρδα πιέζουν τον κάτοχο της μπάλας, τον Αθανασίου. Η πάσα προς τον Νους είναι κλεισμένη καθώς ο Γέντβαϊ από τη θέση του δεξιού στόπερ σε τριάδα έχει ακολουθήσει πάνω από τον κέντρο τον Αργεντινό, ενώ ταυτόχρονα ο Αντίνο τρέχει να κλείσει την πάσα προς τον Ανδρούτσο.

Μόνη επιλογή του Αθανασίου, η πάσα προς τα πίσω στον κεντρικό αμυντικό, τον Κρίζμανιτς.

Ο Αθανασίου τελικά βρίσκει πάσα προς τον άξονα για τον Ανδρούτσο, όμως η πίεση του Αντίνο δεν του αφήνει πολλά περιθώρια και η μπάλα καταλήγει τελικά στον Κρίζμανιτς. Ο ΟΦΗ αποπειράθηκε λοιπόν να κάνει κάτι διαφορετικό, η πίεση όμως του Παναθηναϊκού ανάγκασε την ομάδα του Κόντη να παίξει με το χαμηλότερο ρίσκο.

Πάλι, τα man to man είναι ασφυκτικά, λύση δεν υπάρχει για τον κεντρικό αμυντικό των Κρητικών. Η μπάλα ή πρέπει να απομακρυνθεί προς τον Σαλσίδο οπότε θα γίνει διεκδικήσιμη με τους αμυντικούς να έχουν πλεονέκτημα πάντα σε τέτοιες καταστάσεις, ή θα πρέπει να ακούσει τους συμπαίκτες του. Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος και Κανελλόπουλος και οι τρεις ταυτόχρονα, λένε στον Κρίζμανιτς το ίδιο πράγμα: Πάσαρε στον Χριστογιώργο.

Συχνό φαινόμενο, όταν μια ομάδα δεν βρίσκει άκρη στη μία πλευρά, αναγκάζεται να πάει από την άλλη, να μετακινήσει την άμυνα για να ψάξει να βρει λύσεις και να προωθήσει το παιχνίδι της. Το ίδιο όμως θέλει και ο Παναθηναϊκός, να οδηγήσει τον αντίπαλο στα άκρα.

Η ομάδα του Μπενίτεθ προετοιμάζεται, ο Μπακασέτας συνεχίζει τα man to man και είναι πάνω στον playmaker του ΟΦΗ, τον Κανελλόπουλο. Ο Χριστογιώργος ετοιμάζεται να μεταφέρει την μπάλα στη δεξιά πλευρά.

Αμέσως, η παγίδα του Παναθηναϊκού μπαίνει σε εκτέλεση: Ο Κυριακόπουλος τρέχει να πιέσει τον Σενγκέλια, εδώ είναι σημαντικό να πούμε πως η αμυνόμενη ομάδα, η ομάδα του Παναθηναϊκού, πρέπει να μην πιέσει τον χώρο και τον παίκτη που θέλει να πάει η μπάλα. Αν ο Κυριακόπουλος είχε πάει από νωρίς στον Σενγκέλια, δεν θα είχε την επιλογή ο Χριστογιώργος, άρα δεν θα είχαμε παγίδες στα άκρα.

Ο Κυριακόπουλος λοιπόν επιτρέπει στον Σενγκέλια να γίνει κάτοχος και αφού παίρνει την μπάλα ο αντίπαλός του, ξεκινά το press. Ταυτόχρονα ο Μπακασέτας εξακολουθεί να μαρκάρει στενά τον Κανελλόπουλο.

Η ομάδα του coach Μπενίτεθ έχει δώσει λίγο χώρο και χρόνο στον αντίπαλο, αυτό είναι και το νόημα του press: Να αναγκάσεις τον αντίπαλο να πάρει βιαστική απόφαση για να αυξήσεις την πιθανότητα λάθους.

Ο Σενγκέλια πασάρει υπό πίεση στον ήδη μαρκαρισμένο Κανελλόπουλο, ο Μπακασέτας κάνει deflection, το pressing trap που στήνει ο Παναθηναϊκός στα άκρα δίνει καρπούς στον άξονα.

Είναι πολύ πιο επικίνδυνο για μια ομάδα να κερδίσει στο μισό του αντιπάλου την μπάλα, έχει όμως μεγάλη διαφορά αν αυτό γίνει στα πλάγια ή στον άξονα. Αν γίνει στον άξονα, ο κίνδυνος είναι σαφώς μεγαλύτερος, απέχεις μία - δύο πάσες από τελική, στα άκρα απαιτεί περισσότερο χρόνο, είναι λίγο πιο ακίνδυνο.

Το press ψηλά με man to man έχει επίσης και ένα άλλο όφελος. Αν έχεις πολλούς παίκτες μπροστά, όταν κερδίσεις την μπάλα θα έχεις και πολλές επιλογές. Άρα βλέπουμε άμεσα τη σύνδεση αμυντικής συμπεριφοράς με επιθετική εξέλιξη σε μία και μόνο φάση.

Ο Τεττέη που παίρνει την μπάλα, κάνει λίγα μέτρα, πασάρει στον Ρενάτο που ήταν ήδη ψηλά και ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να σκοράρει το δεύτερο γκολ απέναντι στον ΟΦΗ.

Έβαλε την μπάλα κάτω

Το δεύτερο μεγάλο γεγονός της νίκης του Παναθηναϊκού στην Κρήτη, ήταν φυσικά το υπόλοιπο αγωνιστικό στυλ. Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ, έβαλαν την μπάλα κάτω, απέφυγαν τις μεγάλες μεταβιβάσεις που οδηγούν συχνά σε αλλαγές κατοχής.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε πως μπορεί να κερδίσει παίζοντας και κυριαρχικό ποδόσφαιρο και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Ο κόσμος του περιμένει φυσικά να το κάνει συχνότερα.

ΥΓ. Ο Ταμπόρδα, εντάξει, μπορεί να είναι τακτικά άναρχος ποδοσφαιριστής και για αυτόν τον λόγο να μην έπαιζε. Ο Νους όμως του ΟΦΗ είναι τακτικά πειθαρχημένος και παίζει;

Όλη η εκπομπή με την ανάλυση του Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: