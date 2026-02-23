Ράφα Μπενίτεθ: Νίκησε στην Κρήτη με οδηγό την άμυνα (Pics)

Η αδυναμία του ΌΦΗ να πατήσει περιοχή έχει εξήγηση, ο Ράφα Μπενίτεθ προετοίμασε την αμυντική του λειτουργία και πήρε το maximum. Τα pressing traps στα άκρα, το παιχνίδι στον χώρο που συνδέει το αμυντικό με το επιθετικό κομμάτι, η ενδεκάδα με Παντελίδη και Κοντούρη και φυσικά ο μονομάχος... Τεττέη!

Pressing Traps

Από την ενδεκάδα ακόμη μπορούσες να καταλάβεις τη στόχευση του coach Μπενίτεθ: στα χαφ και μπροστά, Σιώπης, Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης και Τεττέη. Ανάκτηση μπάλας δηλαδή, μονομαχίες, κερδισμένες μπάλες και παιχνίδι στον χώρο για τους τρεις γρήγορους μπροστά.

Έχουμε πει όμως πως στο ποδόσφαιρο όλα συνδέονται: ο τρόπος που αμύνεσαι επηρεάζει και τον τρόπο που επιτίθεσαι και το αντίστροφο. Ένα αμυντικό πλάνο, για να είναι ολοκληρωμένο, πρέπει να έχει στόχευση, πρέπει να κατευθύνεις τον αντίπαλο εκεί που θες, να ορίσεις εσύ τα μέτρα και μέσα από αυτή την προσπάθεια να επιτεθείς ανάλογα, όπως το έχει σχεδιάσει ο προπονητής.

Στην Κρήτη, ο Παναθηναϊκός έκανε καλό αμυντικό παιχνίδι, ήξερε τι ήθελε να κάνει και το κατάφερε. Η τριάδα στην άμυνα φαίνεται να γίνεται κανόνας. Από τη φύση της διάταξης, ο 5-4-1 αμυντικός σχηματισμός οδηγεί τον αντίπαλο στα άκρα. Παντελίδης και Αντίνο δεν παίζουν ανοιχτά, αλλά ως 10άρια, οπότε ακόμη και στην αμυντική διάταξη βρίσκονται αρκετά εσωτερικά.

Συνήθως, Σιώπης και Παντελίδης είχαν απόσταση 10 μέτρα, όπως και από την άλλη πλευρά οι Κοντούρης και Αντίνο. Στον άξονα του γηπέδου, λοιπόν, υπήρχε αριθμητική υπεροχή 4v2 με τους Αποστολάκη και Κανελλόπουλο. Βλέπετε, δεν είναι απαραίτητο να έχεις τριάδα στα χαφ για να κερδίσεις κάτι στον άξονα... Ο Μπενίτεθ, λοιπόν, οδηγούσε την ομάδα του Κόντη στα άκρα.

Πότε ξεκινά το pressing

Όταν η μπάλα μεταφερόταν σε έναν από τους δύο ακραίους στόπερ του ΟΦΗ, Αντίνο από αριστερά και Παντελίδης από δεξιά ξεκινούσαν το press με σκοπό να κατευθύνουν τη μπάλα στα άκρα. Στο κέντρο, ακόμη και με τη φυγή τους για πίεση, υπήρχε ακόμα 3v2...

Το ίδιο συνέβαινε και από τις δύο πλευρές, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να είναι προσηλωμένοι στην αμυντική λειτουργία. Ο Παντελίδης σε αυτό το κομμάτι είναι πολύτιμος, διαθέτει τα φυσικά προσόντα, όπως αντοχή, δύναμη και ταχύτητα, όμως έχει αμυντικό φίλτρο και προσοχή, για να θεωρείται πολύ ικανός σε τέτοιου είδους καταστάσεις.

Σκοπός ήταν να πάρουν τη μπάλα στα πλάγια και να βρουν στον χώρο τον Τεττέη.

Όταν η μπάλα πάει στον ακραίο του ΟΦΗ, Αθανασίου ή Ανδρούτσο, τότε αλλάζουν συμπεριφορά οι παίκτες του Παναθηναϊκού και γίνονται επιθετικοί. Η βοήθεια της πλάγιας γραμμής προσθέτει έναν ακόμη «συμπαίκτη», οι αμυνόμενοι βάζουν πίεση στον κάτοχο της μπάλας, που πρέπει να δράσει γρήγορα.

Τα περισσότερα λάθη στο ποδόσφαιρο έτσι προκαλούνται, όταν δεν υπάρχει χρόνος και επιλογές. Το επόμενο στάδιο ήταν, αφού οι παίκτες του Μπενίτεθ πάρουν τη μπάλα, να επιτεθούν άμεσα, πασάροντας επιθετικά και μπροστά, με πρώτο στόχο τον Τεττέη.

Είναι γνωστή η ικανότητα του Τεττέη σε καταστάσεις 1v1, όπως και όταν του πασάρουν στον χώρο. Του αρέσει να τραβιέται στο πλάι, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και παίζει με αυτοπεποίθηση. Σκοράρει.

Με αυτή την προσέγγιση, ο ΟΦΗ ήταν ακίνδυνος σε όλο το ματς. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ελέγξει το ματς σε όλη τη διάρκεια, ακόμη και στις φορές που κάτοχος της μπάλας ήταν ο ΟΦΗ του Κόντη. Δεδομένα, η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού στην Κρήτη ήταν καλύτερη από άλλες φορές και αποτελεί βάση. Στο επιθετικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ακόμη δουλειά.