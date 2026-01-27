Η Βραζιλία θέλει να διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029

Η Βραζιλία επιθυμεί να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029, όπως δήλωσε τη Δευτέρα (26/1) ο πρόεδρος της Βραζιλιάνικης Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, μετά από συνάντηση του προέδρου Λούλα με τον επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Πιστεύουμε ότι η Βραζιλία είναι σε θέση να φιλοξενήσει αυτή τη σπουδαία διοργάνωση. Αυτό απαιτεί πολλές συζητήσεις, πολλές προσαρμογές. Όμως η Βραζιλία θα καταθέσει πράγματι υποψηφιότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της CBF, Σαμίρ Ζαούντ, μετά το πέρας συνάντησης διάρκειας άνω της μίας ώρας με τους Ινφαντίνο και Λούλα στην Μπραζίλια.

Ο Ζαούντ είχε ήδη εκφράσει από πέρυσι τη βούληση της Βραζιλίας να διοργανώσει το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, η πρώτη έκδοση του οποίου με τη συμμετοχή 32 ομάδων διεξήχθη το περασμένο καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι ένα ζήτημα που έχουμε ήδη θέσει. Η καμπάνια μας δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, αλλά το έχουμε ήδη συζητήσει παρασκηνιακά. Θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο Ζαούντ. Πέρα από τη Βραζιλία, και η Ισπανία φιλοδοξεί να διοργανώσει τη διοργάνωση του 2029, σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού Τύπου, αν και η ισπανική ομοσπονδία δεν έχει επιβεβαιώσει αυτή την πρόθεση.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν σχολίασε τη φιλοδοξία των πεντάκις παγκόσμιων πρωταθλητών, περιοριζόμενος να επισημάνει ότι το «κύριο θέμα» της συνάντησης ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, το οποίο θα φιλοξενήσει η Βραζιλία το 2027.