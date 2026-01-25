Τζανδάρης: «Κάναμε την προσπάθειά μας – Σε πολύ καλή κατάσταση η ΑΕΚ»

Ο Φάνης Τζανδάρης μίλησε για την προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ αναφέρθηκε και στην αγωνιστική κατάσταση των «κιτρινόμαυρων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όταν παίζει με μια ομάδα τόσο φορμαρισμένη, έχοντας φτάσει να χάνεις με 0-1 μέχρι το 80' και να διεκδικείς να πάρεις κάτι από το παιχνίδι μόνο χαρά σου αφήνει, αλλά στο τέλος όταν δεν παίρνεις τους βαθμούς δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος.

Κάναμε την προσπάθειά μας, ήμασταν πολύ καλοί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με μια ομάδα σαν την ΑΕΚ που διεκδικεί και το πρωτάθλημα και ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.

Μας έχει βοηθήσει πολύ ο κύριος Ράσταβατς, μας έχει δώσει ένα πλάνο στο γήπεδο και σίγουρα έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα, νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος, πρέπει να κρατήσουμε την εμφάνιση.

Νομίζω ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι, πιστεύω στα επόμενα ματς θα έρθουν και τα αποτελέσματα, αν συνεχίσουμε έτσι όπως παίξαμε σήμερα, έχουμε πιθανότητες να πάρουμε κάτι από όλα τα παιχνίδια που μας απομένουν».