Άνετο «διπλό» στο Περιστέρι για την Κ19 του Παναθηναϊκού

Η Κ19 του Παναθηναϊκού επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας εύκολα με 1-3 του Ατρόμητου εκτός έδρας.

Ο Ατρόμητος μπήκε καλά στο παιχνίδι και είχε κάποιες καλές στιγμές στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως ο Σταμέλλος ήταν παρών και διατήρησε το «0» στην εστία του. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο και στο 27’ άνοιξε το σκορ με πλασέ του Νεμπή, έπειτα από εξαιρετική κάθετη του Ιωάννου.

Μετά από 7 λεπτά ήρθε και το δεύτερο γκολ, με τον Σκαρλατίδη να δοκιμάζει το πόδι του έξω από την περιοχή και να στέλνει την μπάλα συστημένη στα αντίπαλα δίχτυα. Στην εκπνοή του πρώτου μέρους έφτασε κοντά στο γκολ και ο Μπινιάρης (που έκανε ντεμπούτο με την Κ19, αφού αγωνίζεται στην Κ17) αλλά το σουτ του πέρασε λίγο άουτ.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-2 στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενοι μια στιγμή αδράνειας στην «πράσινη» άμυνα, όμως στο 79’ ο Βύντρα διαμόρφωσε το τελικό 1-3 και «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του.

Ατρόμητος: Κατσάρας, Κοπανίδης, Τσολάκης, Αθανασόπουλος, Σαρηγιάννης, Μάνδαλος, Κώτσης, Διαμαντάκος, Υζεϊρι, Χόξα, Σασσάνης.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Καλοσκάμης, Βύντρα, Δημακόπουλος (84' Κουρουνιώτης), Μπινιάρης, Μαρκεζίνης, Ιωάννου (84' Μπαζούκης), Ανδριώτης (66' Καρούζος), Σώκος (60' Ζέκα), Νεμπής.