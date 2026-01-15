Το Μαρόκο λύγισε τη Νιγηρία στα πέναλτι - Μοιραίος ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι!

To Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί έκλεισε θέση στον τελικό του Copa Africa, λυγίζοντας τη Νιγηρία στα πέναλτι (4-2, 0-0κ.δ.) με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι να αστοχεί στην τελευταία εκτέλεση των Νιγηριανών.

Το Μαρόκο μπήκε πιο δυνατά στο ματς έχοντας και την στήριξη των φιλάθλων και έχασε την πρώτη ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα στο σκορ, όταν ο Ντίαθ πήρε την μπάλα από τα δεξιά, σύγκλινε αλλά το τελείωμα του πέρασε λίγο άουτ. Στο 15′ η Νιγηρία απάντησε στις ευκαιρίες με τον Λούκμαν να κάνει ένα σουτ αλλά ο Μπούνου είχε απάντηση.

Το Μαρόκο από εκείνο το σημείο και έπειτα κυριάρχησε στο παιχνίδι. Στο 27′ έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν μετά από κόρνερ ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να πιάσει το γυριστό, ενώ στο 33′ η εκτέλεση φάουλ του Χακίμι πέρασε ελάχιστα άουτ.

Τα «λιοντάρια του Άτλαντα» συνέχισαν να έχουν την υπεροχή αλλά χωρίς να καταφέρουν να μετουσιώσουν σε γκολ την εικόνα τους στο πρώτο μέρος, αφού ο τερματοφύλακας της Νιγηρίας απέκρουσε εντυπωσιακά την προσπάθεια του Σαϊμπάρι.

Το Μαρόκο μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος και στο 52′ άγγιξε το 1-0 με τον Ντίαθ αλλά ο Ενουαμπίλι βγήκε νικητής στην μεταξύ τους μονομαχία. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη ευκαιρία με το ζευγάρι να οδηγείται στο έξτρα ημίωρο.

Στην παράταση η κούραση έκανε την εμφάνιση της με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να λύσουν τις διαφορές τους και να οδηγούμαστε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι.

Η... ρώσικη ρουλέτα ξεκίνησε με τους Αϊναουί και Ονουάχου να ευστοχούν, για να ακολουθήσουν άστοχες εκτελέσεις από Ιγκαμάνε και Τσουκουέζε. Μπεν Σεγκίρ και Ντέλε Μπασίρου ευστόχησαν για το 2-2, με τον Χακίμι να γράφει το 3-2 για το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι.

Στο τέταρτο πέναλτι των Νιγηριανών την εκτέλεση ανέλαβε ο μπακ του Ολυμπιακού, Μπρούνο Ονιεμαέτσι που αστόχησε, για να γίνει ο μοιραίος της ομάδας του, με τον Εν Νεσιρί να μην λαθεύει στην τελευταία εκτέλεση, στέλνοντας τη Νιγηρία στον τελικό.