MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights της ιστορικής πρόκρισης του ΟΦΗ στον ημιτελικό (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Γκολ. δοκάρια, κόκκινες, φάσεις από τη νίκη πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Τα highlights της ιστορικής πρόκρισης του ΟΦΗ στον ημιτελικό (vid)