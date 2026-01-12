ΠΑΟΚ Β: Μία νίκη, τρεις πόντοι και πολλά θετικά συμπεράσματα

Ο ΠΑΟΚ Β έφυγε από τη Χρυσούπολη με μία νίκη, ένα τρίποντο και πολλά θετικά συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας, αλλά και των πλέι άουτ της Super League 2.

Μία νίκη από... χρυσάφι πέτυχε ο Δικέφαλος στο γήπεδο του Νέστου, έχοντας μάλιστα την φοβερή συμπαράσταση των φιλάθλων του, οι οποίοι έγιναν «ένα» με τους παίκτες του Πονς μετά το τέλος του αγώνα.

Με το τρίποντο αυτό, οι «ασπρόμαυροι» αναρριχήθηκαν στους 18 βαθμούς, όντας στην 6η θέση της βαθμολογίας, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Τα σενάρια και ο βραχυπρόθεσμος στόχος

Στις δύο τελευταίες «στροφές» ο ΠΑΟΚ Β θα αντιμετωπίσει τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες παλεύουν για την παραμονή, στην Ευκαρπία τον Μακεδονικό (17/1 15:00) και τον Καμπανιακό στην Καλαμαριά (24/1 15:00).

Με δύο πιθανές νίκες, η ομάδα του Πονζ θα φτάσει τους 24 βαθμούς και θα ξεκινήσει με 12 την διαδικασία των πλέι άουτ, κάτι που αποτελεί και τον πρώτο στόχο, για να έχει το απόλυτο πλεονέκτημα για παραμονή.

Την ίδια ώρα οι αντίπαλοι του, εφόσον επικρατήσει ο ΠΑΟΚ Β, θα παραμείνουν στα χαμηλά, με τον Νέστο Χρυσούπολης, που αυτή τη στιγμή φαντάζει ο πιο πιθανός αντίπαλος του Δικεφάλου με 15 βαθμούς, να έχει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια στις έδρες των Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Αντίστοιχα, η Καβάλα που βρίσκεται στην 5η θέση με 19 βαθμούς, θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Αστέρα Τρίπολης Β, ένα σχετικά βατό πρόγραμμα, όπως και των «ασπρόμαυρων».

Ντεμπούτο Σαρρή στα χαφ που «πονάνε»

Το «διπλό» στη Χρυσούπολη, «επισκιάστηκε» από το ντεμπούτο του Γιάννη Σαρρή, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τον Δικέφαλο, λίγες μέρες μετά την άφιξή του από την Ιταλία.

Ο 18χρονος χαφ με την «πληθωρική» του παρουσία στο γήπεδο, θα δώσει αρκετή ποιότητα στον χώρο του κέντρου, κάτι που χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ Β με τις επιλογές στη θέση αυτή να ήταν μετρημένες.

Και αυτό γιατί, ο αρχηγός Τσοπούρογλου έλειψε σε αρκετές αναμετρήσεις, καθώς βρέθηκε με την αποστολή της ανδρικής ομάδας, ενώ Σνάουτσνερ, Ίκομπονγκ και Αφρίγιε δεν βρίσκονται για διαφορετικούς λόγους στο... προσκήνιο.

Μοναδικός «πυλώνας» στον άξονα του κέντρου ο Θοδωρής Καλόγηρος, ο οποίος εντυπωσιάζει φέτος με τα νούμερά του, όντας ο πρώτος στη λίστα με τα λεπτά συμμετοχής με 1333΄.

Ο συνήθης «ύποπτος» Γκιτέρσος και ο Χ-Factor Καλαϊτσίδης

Δύο ακόμα γκολ για μία επίθεση, που σπάνια κάνει... νερά, με τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, Γιάννη Γκιτέρσο να «χτυπά» και στη Χρυσούπολη από την άσπρη βούλα.

Τέταρτο γκολ τη φετινή σεζόν για τον 20χρονο φορ, με τον Μαχαμαντού Μπάλντε να ακολουθεί με τρία -όλα απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα-, ενώ από δύο γκολ έχουν Κάρελ Μούστμα, Δημήτρης Τσοπούρογλου και Μάριος Καλαϊτσίδης.

Ο τελευταίος έχει εξελιχθεί σε X-Factor του φετινού ΠΑΟΚ Β, με τον 19χρονο μεσοεπιθετικό να έχει μόλις 112 λεπτά, προερχόμενος πάντα από τον πάγκο, παρόλα αυτά έχει «προλάβει» να πετύχει δύο τέρματα, χθες (11/1) αλλά και στο εντός έδρας με τη Νίκη Βόλου.

Πλέον, οι Θεσσαλονικείς στρέφονται στο εξίσου κρίσιμο παιχνίδι της Ευκαρπίας, κόντρα στον ουραγό Μακεδονικό (17/1 15:00), θέλοντας να κάνουν ένα (ακόμα) βήμα για την παραμονή τους.

