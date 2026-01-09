«Μέσα» ο Μουτουσαμί ενόψει Ολυμπιακού για τον Ατρόμητο

Ο Ντούσαν Κέρκεζ μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Μουτουσαμί ενόψει του ματς με τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι (10/1).

Ο προπονητής του Ατρόμητου είδε τον Μουτουσαμί να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να ακολουθεί κανονικά την αποστολή της ομάδας ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Μετά τον αποκλεισμό του Κονγκό από το Κόπα Άφρικα, ο αμυντικός μέσος των Περιστεριωτών επέστρεψε στην Αθήνα και υπολογίζεται κανονικά για το δύσκολο παιχνίδι με τους Πειραιώτες.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι τιμωρημένοι Οζέγκοβιτς και Τσιγγάρας, αλλά και ο τραυματίας Τσιλούλης.

Αναλυτικά η αποστολή του Ατρομήτου: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Μπάτος, Τζοβάρας, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.