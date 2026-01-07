Παναθηναϊκός: Τέλος ο Μαξ

Ο Γερμανός αριστερός μπακ που... πέρασε και δεν ακούμπησε από τους Πράσινους, αποτελεί παρελθόν από το Τριφύλλι έπειτα από 1,5 χρόνο.

Ο Φίλιπ Μαξ πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις 11 παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όλα την περασμένη σεζόν, ενώ εδώ και καιρό βρισκόταν εκτός πλάνων και δεν υπολογιζόταν, με τους Πράσινους να του δίνουν μία αποζημίωση και να ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.

Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.