Παναιτωλικός: Περιμένει την Κλουζ για τον Λιθουανό τερματοφύλακα Γκερτμόνας - Ψάχνει και για επιθετικό

Η ομάδα του Αγρινίου έχει μπει με έντονους ρυθμούς στο μεταγραφικό παζάρι.

Με τον Νορβηγό Γκουστάβο Γκρανάθ ενισχύθηκε η αμυντική γραμμή και ο Παναιτωλικός κινείται πλέον για άλλες δύο θέσεις: του τερματοφύλακα και του επιθετικού.

Η Αργεντίνος Τζούνιορς απάντησε αρνητικά στην πρόταση για τον Τσάβες και στο Αγρίνιο είναι υποχρεωμένοι να κοιτάξουν σε άλλες λύσεις. Απ’ ότι φαίνεται δεν φάνηκαν να βρουν τον επόμενο… φύλακα άγγελο.

Το όνομα του Εντβίνας Γκερτμόνας. Πρόκειται για τον 29χρονο διεθνή Λιθουανό τερματοφύλακα με ύψος 1.92μ. Το αγκάθι στην περίπτωση του είναι ότι έχει συμβόλαιο με τη ρουμανική Κλούζ. Η διοίκηση του Παναιτωλικού κατέθεσε πρόταση για την απόκτησή του και περιμένει απάντηση άμεσα.

Στην επίθεση ο Αγκίρε που αποκτήθηκε το καλοκαίρι ως δανεικός από την πορτογαλική Ζιλ Βιθέντε, δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το τραυματισμό του από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Κουβανός επιθετικός συνεχίζει να μετακινείται με πατερίτσες και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στη δράση. Με δεδομένο λοιπόν, ότι μοναδικός ενεργός καθαρόαιμος επιθετικός στο ρόστερ είναι ο Κόστα Άλεξιτς, ο Παναιτωλικός κινείται στην αγορά και για επιθετικό.