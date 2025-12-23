«Η Πάφος εξετάζει τον Γιόνσον της ΑΕΚ»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Πάφου φαίνεται πως βρίσκεται ο Γενς Γιόνσον σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα.

Πιο συγκεκριμένα η ιστοσελίδα «balla.com.cy» αναφέρει: «Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας η Πάφος FC θέλει να ενισχυθεί στη θέση του αμυντικού μέσου και μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει είναι αυτή του Γενς Γιόνσον της ΑΕΚ Αθηνών.

Ο 32χρονος Δανός μέσος ανήκει στην Ένωση από το καλοκαίρι του 2022 και το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι του 2026. Με την έλευση του νέου προπονητή, Μάρκο Νίκολιτς ο ποδοσφαιριστής είναι εκτός πλάνων αφού μέτρησε μόλις δύο συμμετοχές τη φετινή σεζόν. Αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στην καριέρα του σε Καντίθ, Κόνιασπορ και Άαρχους».

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Γιόνσον με την ΑΕΚ εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι. Ο Δανός μέσος, δεν βρίσκεται στις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς (έχει μόλις 16 λεπτά συμμετοχής φέτος) και προφανώς, αν η Πάφος θα μπορούσε να ικανοποιήσει τον ποδοσφαιριστή τότε η Ένωση θα τον αποδέσμευε με μεγάλη χαρά για να γλιτώσει και το υπόλοιπο του συμβολαίου του, το οποίο ανέρχεται περίπου στις 600.000.