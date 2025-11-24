Γρονθοκοπήθηκαν και απειλήθηκαν διαιτητές στη Λάρισα - Μηνύσεις κατά έξι προσώπων που αναζητεί η Αστυνομία!

Χαμός σε ματς στη Λάρισα, καθώς οι διαιτητές δέχθηκαν επίθεση και η Αστυνομία αναζητεί έξι άτομα.

Στον αγώνα Αετού Μακρυχωρίου-Δωτιέα Αγιάς (2-2), για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΝ Λάρισας, σύμφωνα με τα όσα γράφτηκαν στο φύλλο αγώνα, και δημοσιεύει η Ελευθερία της Λάρισας, "γρονθοκοπήθηκε ο δεύτερος βοηθός από μέλος της διοίκησης του Αετού Μακρυχωρίου που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο.

Επίσης, άλλο μέλος της διοίκησης της ίδιας ομάδας απείλησε φραστικά τους διαιτητές ως προς τη σωματική τους ακεραιότητα, ενώ είχε παρακολουθήσει το προηγούμενο χρονικά επεισόδιο. Σύμφωνα με το φύλλο αγώνα, του είπε «εδώ θα τρώτε πάντα ξύλο» και «μου... θα σας γ@μη... », ενώ στη συνέχεια εξύβρισε τα θεία.

Οι διαιτητές μετά το τέλος του αγώνα υπέβαλαν μήνυση για εξύβρυση, απειλή και σωματική βλάβη σε βάρος παραγόντων και φιλάθλων, συνολικά έξι τον αριθμό."

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Λάρισας, ο πρόεδρος της ΕΠΣΝΛ κ. Δημ. Μπουχλαριώτης επιβεβαίωσε το επεισόδιο χαρακτηρίζοντας το ως θλιβερό, ενώ η Αστυνομία φέρεται να έχει ταυτοποιήσει τρεις από τους δράστες.