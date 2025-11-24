Κούστας στο SDNA: «Ίδια περίπτωση με Τετέι – Ο Ζίνι ωρίμασε και μπορεί να γίνει ολοκληρωμένος φορ»

Ο άλλοτε τεχνικός του Αγκολέζου επιθετικού στη β’ ομάδα της ΑΕΚ, Νίκος Κούστας, αναλύει στο SDNA την αγωνιστική πρόοδο και ωρίμανση του 23χρονου Ζίνι, εξηγώντας γιατί μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο φορ για την Ένωση.

«Talk of the town» ο Ζίνι στην ΑΕΚ. Ο Αγκολέζος επιθετικός έκανε τη…διαφορά για την Ένωση στο παιχνίδι κόντρα στον Άρη και πέτυχε το «χρυσό» - γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Κι όλα αυτά, στην επανεμφάνισή του έπειτα από δίμηνη απουσία και παραμονή στα «πιτς» λόγω τραυματισμού.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολιτς και δεν τείνει προς καθιέρωση, αλλά έχει κερδίσει φανέλα βασικού στην αγωνιστική εξίσωση του Σέρβου τεχνικού.

Για την εξέλιξη, την πρόοδο και το αγωνιστικό προφίλ του Ζίνι, μίλησε στο SDNA o Νίκος Κούστας (φωτ.), άλλοτε προπονητής του στη β΄ομάδα της ΑΕΚ.

«Κατά την γνώμη μου ο Ζίνι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα απ΄όσα έχει δείξει μέχρι τώρα. Όπως ακριβώς συνέβη και με τον Τετέι στην Κηφισιά που του πήρε χρόνο να εξελιχθεί με την Κηφισιά και να κάνει τη διαφορά.

Ακριβώς ίδια περίπτωση είναι και ο Ζίνι. Όταν έπαιζε στη β΄ομάδα της ΑΕΚ δεν είχε μεγάλο – αγωνιστικό – κίνητρο. Μετά πήγε στο Λεβαδειακό και έγινε πρωταγωνιστής.

Ωρίμασε ποδοσφαιρικά υπό τις οδηγίες ενός εκπληκτικού προπονητή (Νίκος Παπαδόπουλος) και σε ένα άριστο περιβάλλον που βοήθησε την ανάπτυξή του. Αν δεν έχει τραυματισμούς τότε η εξέλιξή του στην ΑΕΚ θα είναι ακόμα μεγαλύτερη…» τόνισε αρχικά ο 41χρονος προπονητής και πρόσθεσε:

«Είναι πολύ κρίσιμο τόσο για αυτόν, όσο και για την ΑΕΚ που αποτελεί έμψυχο περιουσιακό στοιχείο της να σταθεροποιηθεί σε μια θέση και να αποκτήσει έτσι ποδοσφαιρική ταυτότητα. Να γίνει πιο συγκεκριμένο και ξεκάθαρο σε ποια θέση αγωνίζεται και κατά την γνώμη μου η καταλληλότερη είναι η θέση του φορ.

Όπως και ο Τετέι που ξεκίνησε ως εξτρέμ και κατέληξε φορ περιοχής, έτσι και ο Ζίνι είναι ιδανικός για στράικερ. Επίσης μπορεί να παίζει κι ως δεύτερος επιθετικός».

Για τα μεγαλύτερα αγωνιστικά προσόντα του:

«Σίγουρα η ταχύτητά του. Βρίσκεται πάντα μέσα στις φάσεις και σκοράρει έχοντας πολύ καλές κινήσεις. Κινείται αποτελεσματικά στο χώρο και διακρίνεται για την μεγάλη αλτικότητά του.

Είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλεύεται τους χώρους με τα γρήγορα πρώτα βήματα, έχοντας στοιχεία εξτρέμ στο παιχνίδι του και χωρίς να είναι ο κλασικός φορ περιοχής που περιμένει…τάισμα από τους συμπαίκτες του και δεν μπορεί να φτιάξει μόνος του καταστάσεις».

Για τον αδύναμο…κρίκο του που χρήζει βελτίωσης:

«Θέλει ακόμα μεγαλύτερη δουλειά σε τεχνικά ζητήματα. Χρειάζεται πιο ποιοτικά τελειώματα. Επειδή πρόκειται για έναν άκρως ταχυδυναμικό παίκτη, η μεγάλη ταχύτητα, τον φέρνει λίγο πίσω σε θέματα τεχνικής κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά με τέτοιου είδους παίκτες στην ηλικία του.

Θα πρέπει να δώσει έμφαση στα τελειώματα και στον τρόπο που παίζει ως στράικερ με την πλάτη. Με την κατάλληλη βελτίωση θα εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο φορ».