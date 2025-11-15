Άρης: Διάψευση για Πέκχαρτ

Η ΠΑΕ Άρης διαψεύδει πως υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση του 36χρονου Τσέχου διεθνή κεντρικού επιθετικού, Τόμας Πέκχαρτ.

Η διοίκηση των «Κιτρινόμαυρων» προχώρησε σε διάψευση περί ύπαρξης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του Τόμας Πέκχαρτ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα να κάνουν κίνηση για να εντάξουν τον Τσέχο διεθνή στο ρόστερ τους.

Τη συζήτηση την άνοιξε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Μανόλο Χιμένεθ, υποστηρίζοντας σε δηλώσεις του στα πολωνικά ΜΜΕ ότι οι διοικούντες του Άρη τον προσέγγισαν και εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να έρθουν σε συμφωνία μαζί του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Πρόσφατα, εκπρόσωποι του Άρη Θεσσαλονίκης προσέγγισαν τον 26 φορές διεθνή Τσέχο. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συγκεκριμένες συνομιλίες».