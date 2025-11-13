Φευγάτος από την Γιαγκελόνια ο Πουλούλου με το ελληνικό… ιστορικό

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για τον «μπόμπερ» της πολωνικής ομάδας που κουβαλά και...άρωμα Ελλάδας.

Συνεχίζει, μέχρι να φύγει ο Αφιμίκο Πουλούλου στη Γιαγκελόνια.

Όπως όλα δείχνουν πέφτουν στο κενό οι φιλότιμες προσπάθειες της πολωνικής ομάδας να…δέσει με νέο συμβόλαιο τον 26χρονο επιθετικό και περυσινό πρώτο σκόρερ του Conference League.

Το τρέχον συμβόλαιο λήγει το προσεχές καλοκαίρι, κάτι που σημαίνει πως ο Κονγκολέζος επιθετικός από την 1η Ιανουαρίου διατηρεί το δικαίωμα να υπογράψει σε ομάδα της αρεσκείας του.

Ο Πουλούλου έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις για της Γιαγκελόνια για νέα συμφωνία και επί της ουσίας, μετράει αντίστροφα για την αποχώρησή του.

Να θυμίσουμε πως ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είχε κεντρίσει (σε πρώτο χρόνο) το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ - όπως αποκάλυψε το SDNA - την περασμένη σεζόν, χωρίς ωστόσο κανένα από τα δύο κλαμπ να περάσει στο…παρασύνθημα.

Την φετινή σεζόν ο Πουλούλου μετράει ήδη 10 γκολ σε 22 παιχνίδια με την Γιαγκελόνια (21 γκολ έγραψε πέρυσι) που μάλλον θα επιδιώξει να λάβει κάποια χρήματα τον προσεχή Γενάρη από την πώλησή του και να μην τον χάσει χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ στο ταμείο της το επόμενο καλοκαίρι.