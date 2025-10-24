Παναθηναϊκός: Τέλος ο Κόντης!

Επίσημα παρελθόν από τους Πράσινους αποτελεί ο Χρήστος Κόντης, μπαίνοντας στην εποχή Ράφα Μπενίτεθ.

Τη λύση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα τεχνικό ανακοίνωσαν οι Πράσινοι.

Παρά τα σενάρια περί πιθανής παραμονής του Χρήστου Κόντη στο Τριφύλλι, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου του Ράφα Μπενίτεθ, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, με τον Ισπανό τεχνικό να έχει αποκλειστικά τους δικούς του συνεργάτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη.

Πρόσφερε στην ομάδα σε μία περίοδο με δυσκολίες και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο βήμα της καριέρας του.