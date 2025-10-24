Κριτική Παναθηναϊκού: Μαχητής ο Σιώπης, αλλά δεν αρκούσε

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 3-1 από την Φέγενορντ και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Χρήστου Κόντη. Σιώπης ο πιο μαχητικός, πολλά τα προβλήματα στην άμυνα.

Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι: Με εξαίρεση μια μεγάλη απόκρουση στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε να αποσοβήσει τις ευκαιρίες των γηπεδούχων.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Στο πρώτο ημίχρονο έδωσε πολλά πράγματα δημιουργικά με τις προωθήσεις του, όμως αμυντικά αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα και φέρει ευθύνη στα δύο πρώτα γκολ των Ολλανδών.

Αχμέντ Τουμπά: Στο πρώτο μέρος ήταν κυριαρχικός και κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες, όμως στο δεύτερο η απόδοσή του έπεσε κατά πολύ.

Ίνγκι Ίνγκασον: Μια από τα ίδια και για τον Ισλανδό κεντρικό αμυντικό, που παρά λίγο να χρεωθεί και με ανύπαρκτο πέναλτι, με τον VAR να διορθώνει τον Όσμερς.

Γιάννης Κώτσιρας: Δεν πήρε πρωτοβουλίες επιθετικά και περιορίστηκε στα ανασταλτικά του καθήκοντα, όπου γενικά πήρε καλό βαθμό.

Μανώλης Σιώπης: Έτρεξε πάρα πολύ ο Έλληνας χαφ, που κέρδισε μπάλες στην μεσαία γραμμή, κυριάρχησε σε πολλές μονομαχίες και υπήρχαν στιγμές που έμοιαζε να είναι πραγματικά παντού.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Σε έναν ελεύθερο ρόλο αγωνίστηκε ο Ιταλός, που άλλες φορές κάλυπτε τον Κώτσιρα και άλλες συμμετείχε στην οργάνωση του Παναθηναϊκού επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο «χάθηκε» κι αυτός, όπως όλος ο Παναθηναϊκός.

Άνταμ Τσέριν: Πάλεψε πολύ ο Σλοβένος, έδωσε μάχες στην μεσαία γραμμή, αλλά δεν έδωσε κάτι ουσιαστικό.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Συμμετείχε στην φάση του 1-0, όμως πλην αυτού δεν έδωσε πολλά στο «Τριφύλλι».

Ματέους Τετέ: Σπατάλησε μοναδική ευκαιρία για το 0-2 με τετ-α-τετ και γενικά ενώ ήταν κινητικός και δραστήριος, τα χαλούσε στην τελική απόφαση.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Πέτυχε ένα ακόμα γκολ φέτος, έδωσε πολλές μονομαχίες, αλλά έχασε μια καλή ευκαιρία για το 0-2 όταν άργησε να εκτελέσει και στο δεύτερο ημίχρονο δεν φάνηκε καθόλου.

Ανάς Ζαρουρί: Ήρθε από τον πάγκο και δεν μπόρεσε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Μίλος Πάντοβιτς: Ήρθε από τον πάγκο και δεν μπόρεσε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα.

Βισέντε Ταμπόρδα: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.