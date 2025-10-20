Γιώργος και Τάσος Δώνης έκαναν ντεμπούτο στο ίδιο γήπεδο!

Ο Τάσος Δώνης στο ντέρμπι του Άρη με τον Παναθηναϊκό, κατέγραψε το ντεμπούτο του με την φανέλα των «κίτρινων», σημειώνοντας και το γκολ της ισοφάρισης (1-1).

Ο 29χρονος δεν κατέγραψε μόνο την πρώτη του συμμετοχή ως παίκτης του Άρη αλλά πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του στην Super League, στο ίδιο γήπεδο που είχε κάνει το ντεμπούτο του και ο πατέρας του, Γιώργος Δώνης.

Ο έμπειρος προπονητής της Αλ Καλίτζ, είχε ντεμπουτάρει στο «Κλ. Βικελίδης», στις 23/12/1990 σε αναμέτρηση του Άρη με τον ΠΑΣ Γιάννινα, φορώντας την φανέλα της ομάδας των Ιωαννίνων.

Έτσι, 35 χρόνια μετά ο γιος του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, μεταξύ άλλων, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Super League στο ίδιο γήπεδο που έκανε την πρεμιέρα του και ο πατέρας του!