Οι Βαυαροί επικράτησαν 2-1 της Ντόρτμουντ στην «Allianz Arena» και υπέγραψαν το απόλυτο ξεκίνημα στη σεζόν, με 11 νίκες σε 11 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Μπάγερν δεν έβαλε φρένο ούτε στο Klassiker, με τον Χάρι Κέιν να συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα και τον Μάικλ Ολίσε να βάζει τη δική του σφραγίδα.

Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Κομπανί πήρε τους βαθμούς της νίκης και δείχνει πως δεν έχει αντίπαλο στο γερμανικό πρωτάθλημα, φτάνοντας στους 21 πόντους στην πρώτη θέση.

Ο αγώνας

Στο 22’, ο συνήθης ύποπτος Χάρι Κέιν χτύπησε ξανά. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Κίμιχ, ο Άγγλος φορ με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για το 1-0 (αυτό ήταν το 12ο του γκολ στη Bundesliga).

Έκτοτε η ανωτερότητα της Μπάγερν ήταν ολοκληρωτική. Ο Ολίσε άγγιξε το 2-0 στο 36’, αλλά το δοκάρι του έβαλε στοπ, ενώ λίγο αργότερα ο Κόμπελ είπε «όχι» στον Κίμιχ. Η Ντόρτμουντ δεν κατάφερε να απειλήσει ούτε καθόλου στο πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, οι Βεστφαλοί προσπάθησαν να βγουν απο την άμυνα τους και να πατήσουν περιοχή, όμως η Μπάγερν είχε βάλει τείχος. Στο 79’, ο Ολίσε πίεσε τον Μπέλινγκχαμ μέσα στη μικρή περιοχή, τον μπέρδεψε, και με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Η Ντόρτμουντ μείωσε στο 85’ με τον Μπραντ, που σκόραρε δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα περισσότερο.