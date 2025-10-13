Κύπελλο Ερασιτεχνών: Την Τετάρτη (15/10) η κλήρωση μέχρι τον τελικό

Την Τετάρτη (15/10 12:30) θα διεξαχθεί στα Γραφεία της ΕΠΟ, η κλήρωση από την 3η Φάση έως και τον Τελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας.

Στην 3η φάση της διοργάνωσης θα συμμετάσχουν 32 ομάδες: οι ομάδες που προκρίθηκαν από την 2η Φάση καθώς και οι ομάδες που προκρίθηκαν άνευ αγώνα από την πρώτη κλήρωση.

Από την κλήρωση θα προκύψουν δεκαέξι (16) ζευγάρια, από τα οποία μετά από μονούς αγώνες θα προκριθούν δέκα έξι (16) νικήτριες Ομάδες και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη. Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες στην 3η και στην 4η φάση είναι μονοί και εφόσον το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας είναι ισόπαλο, θα ακολουθήσει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι.

Αντίθετα στην 5η και στην 6η φάση που επίσης οι αγώνες είναι μονοί , εάν το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα δεν αναδεικνύει νικητή, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6α του Κ.Α.Π. (ημίωρη παράταση και πέναλτι).

Αναλυτικά οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση:

Ποσειδών Καρδαμύλων ΑΕΡ Αφάντου Α.Σ Απόλλων Καλυθιών Π.Ο. Ατσαλένιου Γιούχτας ΑΕ Μυκόνου Ιωνικός Νίκαιας Εθνικός ΟΦΠΦ ΑΟ Νέας Ιωνίας ΑΟ Χαϊδαρίου ΑΟ Νέας Αρτάκης Μπουμπουλίνα Σπετσών Κόρινθος Πέλοψ Κιάτου Πύργος Θύελλα Πατρών Λαμία ΑΕ Λευκίμμης ΑΕ Νέας Σελεύκειας Τηλυκράτης Αναγέννηση Άρτας ΑΟ Τρίκαλα Σαρακηνός Άνω Βόλου Ηρακλής Λάρισας Πιερικός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου ΠΑΟΚ Δυτικού Αστέρας Αγίου Νικολάου Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας Ηρακλής Θερμαϊκού Αετός Οφρυνίου Πανθρακικός.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες διεξαγωγής των φάσεων της διοργάνωσης:

3η Φάση: Τετάρτη 29.10.2025.

4η Φάση: Τετάρτη 19.11.2025.

5η Φάση: Τετάρτη 28.01.2026.

6η Φάση: Τετάρτη 11.03.2026.

Τελικός: Σάββατο 04.04.2026 ή Κυριακή 05.04.2026.

