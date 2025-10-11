To πρόγραμμα των διεθνών του ΠΑΟΚ: Τα «φώτα» σε Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ

3+1 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ «ρίχνονται» σήμερα (11/10) στη μάχη των αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Μουντιάλ με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Αναλυτικότερα, ξεχωρίζει το ντέρμπι μίσους ανάμεσα σε Σερβία και Αλβανία στο Λέσκοβατς, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς πιθανότατα να παίρνει φανέλα βασικού, σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «do or die» με φόντο την κατάκτηση της δεύτερης θέσης του ομίλου.

Παράλληλα, στο βασικό σχήμα της Βουλγαρίας θα βρεθεί ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, στην απαιτητική εντός έδρας αποστολή της χώρας του απέναντι στην Τουρκία.

Τέλος, στην αποστολή της Γεωργίας για το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία θα βρίσκεται ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι, ενώ στις κλήσεις του προπονητή της Εσθονίας με φόντο το παιχνίδι με την Ιταλία συμπεριλήφθηκε ο Κάρελ Μούστμα, που αγωνίζεται με την φανέλα του ΠΑΟΚ Β.

Όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 21:45.