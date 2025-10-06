361 επαφές Τσιριβέγια, Τουμπά, Ίνγκασον και Καλάμπρια. Γιατί; (vids & stats)

Ο Χρήστος Κόντης βάζει την λογική του και δουλεύει τον Παναθηναϊκό ορθολογικά. Κανείς δε ξέρει που θα βγει αυτό, όμως κάποια πράγματα βγάζουν μάτι και δεν πρέπει να τα προσπερνάμε. Στο σημερινό μας κείμενο, πάμε να μιλήσουμε για τις... επαφές!

Παίζει πλέον στο αντίπαλο μισό

Σε φάση επίθεσης, ο coach Κόντης έχει επαναφέρει την τριάδα στην άμυνα με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Ο Παναθηναϊκός έχει συμμετρία στην τακτική του και αγωνίζεται με 3-1-6. Η καλή κυκλοφορία μπάλας του Παναθηναϊκού, έχει πλέον στόχευση, ρυθμό και επιθετικότητα. Πάσες με δύναμη και με κατεύθυνση, η ομάδα ξέρει πλέον τι ζητά στο γήπεδο.

Οι θέσεις της τριάδας των Ίνγκασον, Τουμπά και Καλάμπρια, αποτυπώνεται στο κέντρο του γηπέδου στο heatmap. Αυτό δείχνει πως πλέον ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει ορθολογικά πάνω από την σέντρα και οι παίκτες του έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Μπροστά τους βρίσκεται ο Τσιριβέγια, είναι οι τέσσερις ποδοσφαιριστές της ενδεκάδες που βρίσκονται πιο χαμηλά στο γήπεδο και όμως, τόσο ψηλά. Αυτό, επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να παίζει με την μπάλα, να δημιουργεί γωνίες πάσας, πολλές επιλογές, να μετακινεί την μπάλα μπροστά, πίσω, παράλληλα και κάθετα.

Τα transitions έχουν μειωθεί αρκετά, το ίδιο και οι φάσεις των αντιπάλων. Ο Κόντης αρχίζει σιγά - σιγά και παίρνει τα καλά στοιχεία των ποδοσφαιριστών που διαθέτει και παράλληλα προσπαθεί να απομονώσει αυτά στα οποία υστερούν.

361 επαφές οι τέσσερίς τους

Σε προηγούμενο κείμενο, είχαμε αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός με τον Κόντη στον πάγκο, θα προσπαθήσει να αμυνθεί με την μπάλα. Βλέπουμε πως αυτό γίνεται πράξη, μέσω των heatmap είναι ξεκάθαρο πως η κυκλοφορία μπάλας γίνεται στο αντίπαλο μισό, όμως έχει ενδιαφέρων και κάτι ακόμα:

Ίνγκασον: 95 επαφές Τουμπά: 80 επαφές Καλάμπρια: 110 επαφές Τσιριβέγια: 76 επαφές

Αυτή, είναι η top τετράδα στον αγώνα με τον Ατρόμητο σε επαφές. Οι παίκτες δηλαδή που βρίσκονται πιο χαμηλά στο γήπεδο αλλά πάνω από την σέντρα, έρχονται σε περισσότερες επαφές με την μπάλα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν αμύνονται απλά με την μπάλα στα πόδια σαν γενική στόχευση, παράλληλα δείχνει το συγκεκριμένο στατιστικό την υπομονή στο παιχνίδι και την προσπάθεια να βγάλουν τον αντίπαλο μακριά από το low block και να προσπαθήσουν να τον ανεβάσουν μέτρα.

Αν δούμε και τις πάσες που έκαναν στο σύνολό τους οι παίκτες του Παναθηναϊκού, βλέπουμε και πάλι πως η συγκεκριμένη τετράδα είναι πάλι στην κορυφή.

Ο Χρήστος Κόντης έχει ποδοσφαιρικό πλάνο που είναι ξεκάθαρο και ταιριάζει απόλυτα στο ρόστερ που διαθέτει. Το που θα βγάλει η ιστορία είναι άλλο θέμα, όμως μια προπονητική δουλειά που έχει βάση, πρέπει να αναφέρεται.

Στο παρακάτω video, όλη η ανάλυση της τακτικής του Κόντη: