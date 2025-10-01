Ζαμπαλάς για το πέναλτι του Παναθηναϊκού: «Δεν είδα τη διπλή επαφή στο χέρι»

Το SDNA αποκαλύπτει όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη της ΚΕΔ με τους διαιτητές και την δικαιολογία του VARίστα Ζαμπαλά για το πέναλτι του Τσέριν στο Αγρίνιο.

H φάση που στιγμάτισε διαιτητικά την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League ήταν το ανύπαρκτο πέναλτι με το οποίο χρεώθηκε ο Άνταμ Τσέριν στο Αγρίνιο κι έφερε τον Παναθηναϊκό να κυνηγάει στο σκορ με το καλημέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό, φτάνοντας στις καθυστερήσεις για να κάνει την ανατροπή και να πάρει τελικά το τρίποντο.

Κι αν δεν υπήρξε, τελικά, αλλοίωση αποτελέσματος, αυτό δεν ελαφρύνει τη θέση της διαιτητικής ομάδας και κυρίως του VARίστα Ζαμπαλά, ο οποίος πήρε στο... λαιμό του ρέφερι Τσακαλίδη. Όχι μόνο τον κάλεσε για on field review σε μία φάση που ουδέν μεμπτόν υπήρχε, αλλά δεν του έδειξε καν και τα σωστά πλάνα, ώστε να πάρει την σωστή απόφαση ο Χαλκιδιώτης διαιτητής.

Ο κανονισμός εξάλλου είναι ξεκάθαρος για τις συγκεκριμένες φάσεις, αφού όταν πριν την επαφή με το χέρι, ασχέτως της θέσης που αυτό βρίσκεται, αν η μπάλα έχει βρει πρώτα σε άλλο σημείο του σώματος, δεν υφίσταται παράβαση.

Αυτόν ακριβώς τον κανονισμό επισήμανε και ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρι στη χθεσινή σύσκεψη με τους διαιτητές της Super League στον Ζαμπαλά κι όταν ρώτησε τον Ηπειρώτη ρέφερι γιατί κάλεσε τον Τσακαλίδη για να κάνει επανέλεγχο της φάσης, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA απάντησε: «Δεν είδα ότι υπήρξε διπλή επαφή»!

Ενώ δηλαδή οι διαιτητές έχουν πια όλα τα τεχνολογικά μέσα, αλλά κι επιπλέον κάμερες στη διάθεσή τους από τη φετινή σεζόν, οι οποίες χρησιμοποιούνται για το ημιαυτόματο οφσάιντ, ο Ζαμπαλάς δικαιολογήθηκε πως δεν είδε ότι η μπάλα πάει στο χέρι του Τσέριν από το κεφάλι του, αρκούμενος να πει ότι "ήταν πολύ ψηλά".

Όταν δε ο Ιταλός, No2 της ΚΕΔ τον ρώτησε γιατί δεν έδειξε καλύτερα πλάνα στον συνάδελφό του, ώστε να παρθεί η σωστή απόφαση, υπήρξε αφωνία από τον VARίστα του Αγρινίου...

Οι παρατηρήσεις για το Αστέρας-ΠΑΟΚ, τι ειπώθηκε για το Καραϊσκάκη

Όσο για το παιχνίδι της Τρίπολης ανάμεσα σε Αστέρα και ΠΑΟΚ, η μοναδική παρατήρηση που έκανε ο Βαλέρι στον διαιτητή Τσιμεντερίδη αφορούσε στο γεγονός ότι δεν έδωσε απευθείας και το δεύτερο πέναλτι στον Δικέφαλο, για το χτύπημα στο πρόσωπο στον Τσάλοφ, αλλά χρειάστηκε τη συνδρομή του VAR.

Αντιθέτως ο Ιταλός διαιτητοπαράγοντας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το πώς χειρίστηκε η διαιτητική ομάδα την κατάσταση στο Ολυμπιακός-Λεβαδειακός, το οποίο διεκόπη για 17 λεπτά λόγω προβλήματος στο VAR, ασχέτως αν η ΚΕΔ ανέφερε ότι δεν έπρεπε να μετρήσει το 2-2, σε μία όμως πολύ δύσκολη φάση.