Αδιανόητη ματσάρα με δέκα γκολ και ισοπαλία για Μπριζ-Βέστερλο!

«Βροχή» τα γκολ στο «Γιαν Μπρεϊντέλ» όπου η Μπριζ και η Βέστερλο αναδείχθηκαν ισόπαλες 5-5!

Το ματς είχε άκρως συναρπαστική εξέλιξη με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Αλκοσέρ (1΄), Φέρι (45+2΄), τη Μπριζ να ανατρέπει το σκορ σε 3-2 με τους Τρεσόλντι (45+4΄), Φορμπς (49΄), Σέις (55΄), τη Βέστερλο να περνάει ξανά μπροστά 3-4 με τους Φέρι (61΄), Σακαμότο (68΄).

Η Μπριζ «απαντάει» και προηγείται 5-4 με τον Τρεσόλντι στο 86΄ και αυτογκόλ του Μπαϊράμ στο 90+2΄, για να έρθει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπαϊράμ -ο σκόρερ του αυτογκόλ- να χαρίσει στην ομάδα του το βαθμό της ισοπαλίας! 

Με αυτή την εξ αναβολής αναμέτρηση ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη βελγική Jupiler League.

