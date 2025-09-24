Μιχαηλίδης: «Μπήκαμε πιο φρέσκοι στο δεύτερο ημίχρονο αλλά ατυχήσαμε»

Στην καλύτερη εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στάθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για ατυχία του Δικεφάλου στα τελειώματα των φάσεων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Δεν κάναμε κακό παιχνίδι, αλλά δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Είχαμε τις ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θα αναλύσουμε τι δεν κάναμε σωστά και από αύριο πρέπει να αλλάξουμε σελίδα και να κοιτάξουμε τα επόμενα παιχνίδια».

Για την διαφορετική εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο: «Μπήκαμε πιο φρέσκοι στο δεύτερο ημίχρονο, πιέσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ατυχήσαμε, δεν ήμασταν τυχεροί για να μπει μέσα η μπάλα».

Για το παιχνίδι με την Θέλτα: «Θα πάμε εκεί για να παίξουμε στο 100% και να διεκδικήσουμε την νίκη. Θέλουμε να κερδίσουμε, χρειαζόμαστε τους βαθμούς. Μέχρι τότε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας».