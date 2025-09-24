Ο Παλάσιος με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Λεβαδειακού στις καθυστερήσεις, έδωσε τη νίκη με 1-2 στην ομάδα του, κόντρα στην AEΛ Novibet για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά του αγώνα, ήρθε στο 22ο λεπτό η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς με τον Πεντρόσο να μην μπορεί να βρει δίχτυα για τον Λεβαδειακό από θέση βολής. Λίγα λεπτά μετά το σουτ του Γκούμα πέρασε δίπλα από δεξί δοκάρι του Αναγνωστοπούλου. Η ομάδα της Λιβαδειάς ήταν σαφώς ανώτεροι από τους Θεσσαλούς και στο 41' είχε ακόμη μια καλή στιγμή για να βρει γκολ, αλλά ο δραστήριος Πεντρόσο δεν κατάφερε να νικήσει τον πορτιέρε της ΑΕΛ Novibet. Ένα λεπτό αργότερα η υπεροχή του Λεβαδειακού μετουσιώθηκε σε γκολ με ωραίο συρτό σουτ του Συμελίδη εκτός περιοχής για το 0-1. Στα εναπομείναντα λεπτά μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης για το πρώτο μέρος, ο Λεβαδειακός υπερασπίστηκε το υπέρ του προβάδισμα (0-1).

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος ανήκε στην ΑΕΛ Novibet στο 55', που ήταν αρκετά πιο δραστήριοι στα πρώτα λεπτά της επανέναρξης. Ο Τούπτα βρήκε χώρο έξω από την παροχή του Λεβαδειακού και έπιασε ένα καλό σουτ που όμως έφυγε απευθείας άουτ. Τρία λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι... απάντησαν στην ευκαιρία των Θεσσαλών με το σουτ του Τσιμπόλα να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Αναγνωστόπουλο. Ο Λεβαδειακός σταδιακά ανέβαζε την πίεση του και στο 69' έφτασε πολύ κοντά στο 0-2, όμως το πλάγιο σουτ του Μανθάτη πέρασε λίγο έξω. Οι βυσσινί απείλησαν στο 80' με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Παντελάκη να μπλοκάρεται από τον Λοντίγκιν σταθερά. Η υπεροχή της ΑΕΛ Novibet στο δεύτερο μέρος καρποφόρησε τελικά στο 82' με κεφαλιά του Πασά και λάθος εκτίμηση της άμυνας των φιλοξενούμενων για το 1-1. Τελικά, ο «επτάψυχος» Λεβαδειακός κατάφερε να βρει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων το πολυπόθητο γκολ της νίκης, με τον Παλάσιος να σκοράρει από κοντά και να δίνει την νίκη στην ομάδα του μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς!

ΑΕΛ Nοvibet: Αναγνωστόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Κοσονού, Δημηνίκος (46′ Βαρσάμης), Παπαγεωργίου (74′ Πασάς), Στάικος (60′ Σαγάλ), Ατανάσοφ (74′ Πέρες), Σουρλής, Γιούσης, Γκαράτε.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Φίλων (75′ Λιάγκας), Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Τσάπρας (67′ Κωστή), Τσιμπόλα, Λαμαράνα (85′ Όζμπολτ), Μανθάτης, Γκούμας (85 Παλάσιος), Συμελίδης (68′ Βήχος), Πεντρόσο.