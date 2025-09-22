Η ώρα της απονομής της Χρυσής Μπάλας έφτασε: Ντεμπελέ ή Γιαμάλ;

Απόψε στο Παρίσι (21:40) θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας και των υπόλοιπων βραβείων για την περασμένη ποδοσφαιρική χρονιά.

Τα δύο μεγάλα φαβορί για τη σπουδαιότερη διάκριση είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον νικητή να κερδίζει το τρόπαιο για πρώτη φορά στην καριέρα του, παίρνοντας τη «σκυτάλη» από τον περσινό νικητή, Ρόδρι.

Ο Ντεμπελέ κατέκτησε όλους τους τίτλους με την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ ο Γιαμάλ πανηγύρισε το νταμπλ με τη Μπαρτσελόνα. Οι διοργανωτές φροντίζουν να κρατήσουν μυστικό το αποτέλεσμα, σε αντίθεση με πέρυσι που είχε διαρρεύσει νωρίτερα και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία απείχε από την εκδήλωση όταν πληροφορήθηκε ότι ο Βινίσιους δεν θα έπαιρνε τη Χρυσή Μπάλα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει οκτώ εκπροσώπους στη λίστα των 30 υποψηφίων και θεωρείται φαβορί για να κυριαρχήσει και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (νυν παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι) ξεχωρίζει για το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα, ο Ντεζιρέ Ντουέ για κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής, ενώ ο Λουίς Ενρίκε είναι μεταξύ των φαβορί για την προπονητική διάκριση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λιονέλ Μέσι παραμένει ο απόλυτος ρέκορντμαν του θεσμού με οκτώ κατακτήσεις, ενώ δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με πέντε.

Συνολικά 13 βραβεία θα απονεμηθούν σε άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της «Χρυσής Μπάλας» για άνδρες και γυναίκες.

Τα βραβεία: η «Χρυσή Μπάλα» για άνδρες και γυναίκες, το τρόπαιο «Kopa» για άνδρες και γυναίκες (καλύτερος νέος παίκτης), το τρόπαιο «Yashin» για άνδρες και γυναίκες (καλύτερος τερματοφύλακας), το τρόπαιο «Gerd Muller» για άνδρες και γυναίκες (πρώτος σκόρερ συλλόγου/εθνικής ομάδας), το τρόπαιο «Johan Cruyff» για άνδρες και γυναίκες (καλύτερος προπονητής συλλόγου/εθνικής ομάδας), ο σύλλογος της Χρονιάς για άνδρες και γυναίκες, και το βραβείο «Socrates», που απονέμονται από τον όμιλο «L’Equipe» και την «Peace and Sport», για φιλανθρωπικές δράσεις ή κοινωνικούς σκοπούς που πραγματοποιούνται από έναν αφοσιωμένο πρωταθλητή.

Οι υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2025

Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Μάντσεστερ Σίτι)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ντένζελ Ντούμφρις (Ίντερ)

Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)

Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

Αλέξις ΜακΆλιστερ (Λίβερπουλ)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)

Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)

Πέδρι (Μπαρτσελόνα)

Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)

Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Φλόριαν Βιρτς (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

Οι 30 υποψήφιες για τη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών είναι:

Λούσι Μπρόνζ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ/Ζάμπια)

Αϊτάνα Μπονμάτι (Βαρκελώνη/Ισπανία)

Σάντι Μπάλτιμορ (Τσέλσι/Γαλλία)

Μαριονά Καλντέντεϊ (Άρσεναλ/Ισπανία)

Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)

Σοφία Καντόρε (Γιουβέντους-Ουάσινγκτον Σπίριτ/Ιταλία)

Στεφ Κάτλεϊ (Άρσεναλ/Αυστραλία)

Μέλτσι Ντουμορνέι (Ολιμπίκ Λυών/Γαλλία)

Τέμουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι/Μαλάουι)

Έμιλι Φοξ (Άρσεναλ/Ηνωμένες Πολιτείες)

Κριστιάνα Γκιρέλι (Γιουβέντους/Ιταλία)

Έσθερ Γκονζάλες (Γκόθαμ/Ισπανία)

Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Βαρκελώνη/Νορβηγία)

Πάτρι Γκιγιάρο (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Αμάντα Γκουτιέρες (Παλμέιρας/Βραζιλία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Περνίλ Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου/Δανία)

Λίντσεϊ Χιπς (Ολιμπίκ Λυών/ΗΠΑ)

Κλόε Κέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Μάρτα (Ορλάντο Πράιντ/Βραζιλία)

Φρίντα Λεονάρντσεν Μάανουμ (Άρσεναλ/Νορβηγία)

Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Κλάρα Ματέο (Παρίσι/Γαλλία)

Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ/Αγγλία)

Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Γιοχάνα Ρίτινγκ Κανέριντ (Τσέλσι/Σουηδία)

Καρολίν Βέιε (Ρεάλ Μαδρίτης/Σκωτία)

Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ/Αγγλία)

Οι κορυφαίες ομάδες σε άνδρες-γυναίκες

Αυτή τη σεζόν, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει κατακτήσει τα πάντα (Champions League, Ligue 1, Coupe de France και και Champions League) εκτός από το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο sυλλόγων, το οποίο κέρδισε η Τσέλσι. Η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ και η Μποταφόγκο έχουν επίσης κερδίσει τρόπαια αυτή τη σεζόν και είναι υποψήφιες για το βραβείο της ανδρικής ομάδας της χρονιάς

Μπαρτσελόνα

Μποταφόγκο

Τσέλσι

Λίβερπουλ

Παρί Σεν Ζερμέν

Η Άρσεναλ, νικήτρια του Champions League, έρχεται δυναμικά για να επισκιάσει τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες στην τελετή απονομής στις 22 Σεπτεμβρίου: Μπαρτσελόνα, , δύο φορές νικήτρια του βραβείου Συλλόγου της Σεζόν το 2023 και το 2024, η Τσέλσι και η Λυών, που ήταν ήδη υποψήφιες πέρυσι. Η Ορλάντο Πράιντ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπληρώνει τη λίστα.

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης γυναικείας ομάδας είναι:

Άρσεναλ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Λιόν

Ορλάντο Πράιντ

Οι υποψήφιοι/ιες προπονητές/τριες σε ομάδες ανδρών-γυναικών

Κανένας από τους πέντε προπονητές που ήταν υποψήφιοι φέτος για το βραβείο «Κρόιφ» (Cruyff Trophy) για τον καλύτερο προπονητή ανδρών (συλλόγου ή εθνικής ομάδας) δεν ήταν παρών στην εναρκτήρια απονομή πέρυσι. Ποιος, λοιπόν, θα διαδεχθεί τον Κάρλο Αντσελότι στις 22 Σεπτεμβρίου;

Οι πέντε υποψηφιότητες για το «Τρόπαιο Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο ποδόσφαιρο ανδρών είναι:

Αντόνιο Κόντε (Νάπολι)

Λουίς Ενρίκε Μαρτίνεθ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάνσι Φλικ (Μπαρτσελόνα)

Έντσο Μαρέσκα (Τσέλσι)

Άρνε Σλοτ (Λίβερπουλ)

Ένα χρόνο μετά την πρώτη απονομή του Τροπαίου Κρόιφ, που απονέμεται στον καλύτερο προπονητή γυναικείας ομάδας, το βραβείο συνεχίζει και φέτος τη διαδρομή του. Η Σαρίνα Βίγκμαν, πέμπτη πέρυσι, έγραψε ιστορία κατακτώντας το τρίτο συνεχόμενο Euro (2017 με την Ολλανδία, 2022 και 2025 με την Αγγλία).

Οι πέντε υποψηφιότητες για το «Τρόπαιο Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι:

Σόνια Μπομπάστορ (Τσέλσι)

Άρθουρ Ελίας (Βραζιλία)

Ζουστίν Μαντούγκου (Νιγηρία)

Ρενέ Σλέγκερς (Άρσεναλ)

Σαρίνα Βίγκμαν (Αγγλία)

Οι 10 υποψήφιοι και οι 5 υποψήφιες τερματοφυλακες

Με τις αποφασιστικές του εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της νικηφόρας ευρωπαϊκής πορείας της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα είναι φαβορί για να να κατακτήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά, έχοντας ήδη κερδίσει το 2021. Ο μόνος που έχει πετύχει αυτό το διπλό κατόρθωμα (2023 και 2024), είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες που βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων.

Οι 10 υποψήφιοι για το «Τρόπαιο Γιασίν» ανδρών είναι:

Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ/Βραζιλία)

Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ/Μαρόκο)

Λούκας Σεβαλιέ (Λιλ/Γαλλία)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Ιταλία)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα/Αργεντινή)

Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης/Σλοβενία)

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ματς Σελς (Νότιγχαμ Φόρεστ/Βέλγιο)

Γιαν Σόμερ (Ίντερ/Ελβετία)

Για πρώτη φορά, το Τρόπαιο Γιασίν (Yachine) απονέμεται σε γυναίκες. Μεταξύ των πέντε υποψηφίων τερματοφυλάκων, τρεις έλαμψαν εκπροσωπώντας τις αντίστοιχες εθνικές τους ομάδες στο Euro.

Οι πέντε υποψήφιες για το «Τρόπαιο Γιασίν» γυναικών είναι:

Μικέλε Αγκιεμανγκ (Άρσεναλ/Αγγλία)

Λίντα Καϊσέδο (Ρεάλ Μαδρίτης/Κολομβία)

Γουίκι Καπτέιν (Τσέλσι/Ολλανδία)

Βίκι Λόπεθ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κλαούντια Μαρτίνεθ Ομπάντο (Κλαμπ Ολίμπια /Παραγουάη)

Ένα σημαντικό νέο χαρακτηριστικό φέτος επίσης είναι το Τρόπαιο Kopa(για να τιμήσει την καλύτερη νεαρή παίκτρια), θα αφορά και τις γυναίκες, με πέντε υποψήφιες παίκτριες κάτω των 21 ετών.

Οι 10 υποψήφιοι για το τρόπαιο Κοπά (Kopa/Καλύτερος άνδρας παίκτης κάτω των 21) είναι:

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ/Γαλλία)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν /Γαλλία)

Εστεβάο (Παλμέιρας-Τσέλσι/Βραζιλία)

Ντίν Χούισεν (Μπόρνμουθ-Ρεάλ Μαδρίτης/Ισπανία)

Μάιλς Λιούις-Σκέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Ροντρίγκο Μόρα (Πόρτο/Πορτογαλία)

Ζοάο Νέβες (Πατρί Σεν Ζερμέν /Πορτογαλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους/Τουρκία)

Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Kopa γυναικών είναι:

Αν-Κατρίν Μπέργκερ (Γκόθαμ /Γερμανία)

Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Τζιαμάκα Νζαντοζί (Μπράιτον/Νιγηρία)

Ντάφνε φαν Ντόμσελάαρ (Άρσεναλ/Ολλανδία)