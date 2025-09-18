Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Φώτη Ιωαννίδη να μπαίνει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε άνετη νίκη με 4-1 απέναντι στην «σταχτοπούτα» της διοργάνωσης, Καϊράλ Αλμάτι.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης και ο Φώτης Ιωαννίδης δεν βρέθηκαν στο βασικό σχήμα της πορτογαλικής ομάδας, με το ματς να μην ξεκινάει καλά για την Σπόρτινγκ, αφού στο 21ο λεπτό ο Χιούλμαντ αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι.

Λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου, ωστόσο ο Τρινκάο λύτρωσε την Σπόρτινγκ, ανοίγοντας το σκορ στο 44', με την πορτογαλική ομάδα να παίρνει στο δεύτερο μέρος πλήρως τον έλεγχο του αγώνα.

Στο 61ο λεπτό πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Φώτης Ιωαννίδης και τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Τρινκάο σκόραρε ξανά, για το 2-0 των «Λιονταριών», με τον Άλισον Σάντος στο 67' και τον Τζιοβάνι Κέντα στο 68', να ολοκληρώνουν ένα τρίλεπτο «φωτιά» για την Σπόρτινγκ.

Με το ματς να έχει κριθεί η Καϊράτ Αλμάτι, βρήκε το γκολ της τιμής, με τον Εντμίλσον Σάντος στο 86' να γράφει ιστορία ως ο πρώτος παίκτης της Καϊράτ Αλμάτι που σκοράρει σε αγώνα της League Phase του Champions League.