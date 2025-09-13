Λάμπρου: «Πιστεύουμε στην ομάδα φέτος, έχουμε υψηλούς στόχους»

Χαρούμενος για την εικόνα της ομάδας του και τη νίκη στο Αγρίνιο ήταν ο Λάζαρος Λάμπρου, που επεσήμανε πως ο Βόλος ήταν καλός και στα προηγούμενα παιχνίδια.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στάθηκε στο εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στις τάξεις των Θεσσαλών, κάνοντας μάλιστα λόγο για υψηλούς στόχους την φετινή σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είμαστε ευχαριστημένοι από την εικόνα μας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δημιουργήσαμε φάσεις, βάλαμε δύο γκολ. Δεχτήκαμε ένα γκολ που δεν πιστεύω ότι αξίζαμε. Η ομάδα ήταν δεμένη, κρατήσαμε το σκορ και πήραμε τους τρεις βαθμούς που θέλαμε.

Πιστεύουμε στην ομάδα φέτος. Έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Έχουμε υψηλούς στόχους και το έχουμε δείξει και στα δύο προηγούμενα ματς, κι ας μην ήρθαν τα αποτελέσματα. Σήμερα ήρθε η πρώτη νίκη, τώρα ξεκουραζόμαστε και κοιτάμε αμέσως το επόμενο παιχνίδι».