ΠΑΟΚ: Εκτός ο Κωνσταντέλιας λόγω ίωσης - Μέσα ο Καμαρά κόντρα στον ΟΦΗ!

Με απουσία της τελευταίας στιγμής θα ταξιδέψει ο Δικέφαλος στην Αθήνα με πτήση τσάρτερ σήμερα (13/9) για τον αυριανό (14/9) αγώνα απέναντι στον ΟΦΗ, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποφέρει από ίωση και θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη.
Αντίθετα, ο Μαντί Καμαρά δηλώνει «παρών» για την αναμέτρηση απέναντι στους Κρητικούς, ξεπερνώντας το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε τις προηγούμενες ημέρες.
Στην πρώτη τους αποστολή με τα «ασπρόμαυρα» βρίσκονται οι Μπιάνκο-Βολιάκο, όπως και ο 17χρονος Δημήτρης Μπέρδος, δίνοντας μία έξτρα λύση για τα «φτερά» της επίθεσης.
Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι:
Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Θυμιάνης , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Ιβανούσετς , Πέλκας , Τάισον , Μπέρδος , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης , Τσάλοφ , Γιακουμάκης
📋#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ στο "Απόστολος Νικολαΐδης". #OFIPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay— PAOK FC (@PAOK_FC) September 13, 2025
📝#TrainingReport - https://t.co/GIQk6ck1cM #training #news pic.twitter.com/arazhy4TmS