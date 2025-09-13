ΠΑΟΚ: Εκτός ο Κωνσταντέλιας λόγω ίωσης - Μέσα ο Καμαρά κόντρα στον ΟΦΗ!

Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στην Αθήνα καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμεινε στα… πιτς λόγω ίωσης - Μέσα ο Καμαρά!

Με απουσία της τελευταίας στιγμής θα ταξιδέψει ο Δικέφαλος στην Αθήνα με πτήση τσάρτερ σήμερα (13/9) για τον αυριανό (14/9) αγώνα απέναντι στον ΟΦΗ, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υποφέρει από ίωση και θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη.

Αντίθετα, ο Μαντί Καμαρά δηλώνει «παρών» για την αναμέτρηση απέναντι στους Κρητικούς, ξεπερνώντας το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε τις προηγούμενες ημέρες.

Στην πρώτη τους αποστολή με τα «ασπρόμαυρα» βρίσκονται οι Μπιάνκο-Βολιάκο, όπως και ο 17χρονος Δημήτρης Μπέρδος, δίνοντας μία έξτρα λύση για τα «φτερά» της επίθεσης.

Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι:

Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Θυμιάνης , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Ιβανούσετς , Πέλκας , Τάισον , Μπέρδος , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης , Τσάλοφ , Γιακουμάκης