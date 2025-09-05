Μπαλάρα, φανταστικά γκολ, πίεση, ευκαιρίες, χημεία, ομοψυχία! Η Εθνική του Ιβάν τα έχει όλα και ο κόσμος έτριβε τα μάτια του στο 5-1 επί της Λευκορωσίας που άνοιξε την αυλαία στο δρόμο για το Μουντιάλ.

Τώρα τι ήταν αυτό; Τι χορταστική ποδοσφαιρική παράσταση ήταν αυτή; Να ήταν άραγε η χαμηλή δυναμικότητα της Λευκορωσίας; Μπορεί, αλλά ίσως και όχι. Οι τελευταίοι που τα έβαλαν με τα τρομερά μωρά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε επίσημο έφυγαν με μία ξεγυρισμένη τριάρα στην πλάτη και μάλιστα μέσα στην Γλασκώβη.

Οι μουσαφίρηδες στα δύο τελευταία φιλικά (Σλοβακία, Βουλγαρία) έφυγαν με ντόρτια στις αποσκευές τους. Όσα δηλαδή είχε αρπάξει η Λευκορωσία από το πρώτο ημίχρονο, παρακαλώντας να τελειώσει κάπου εδώ το μαρτύριο, πριν το τελικό 5-1.

Το κοντέρ τελικά σταμάτησε στα 5 και ο μόνος λόγος ήταν πως ακολουθεί το καθοριστικό παιχνίδι της Δευτέρας με την Δανία. Το πόδι σηκώθηκε φυσιολογικά από το γκάζι, αφού δεν υπήρχε λόγος για να ξοδευτεί άλλο καύσιμο.

Μόνο που τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφεραν κάτι που ίσως δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της Εθνικής ομάδας. Παίζουν τέτοιο ποδόσφαιρο που σε κάνουν να αδημονείς μέχρι να τους δεις ξανά μαζεμένους στο χορτάρι…

Αιχμαλωσία

Οι δύσμοιροι Λευκορώσοι άντεξαν ακριβώς 143 δευτερόλεπτα. Τόσο κράτησαν το 0-0, όταν ο Καρέτσας με υπέροχο συρτό σουτ με το αριστερό, αξιοποίησε σέντρα του Παυλίδη και άνοιξε το σκορ.

Αυτό που ακολούθησε ήταν σκηνές ποδοσφαιρικής αιχμαλωσίας. Κάθε στατική φάση μύριζε γκολ με τους Έλληνες διεθνείς να κυριαρχούν στον αέρα και τους Κουλιεράκη (8’) και Μαυροπάνο να αγγίζουν το γκολ (10’).

Απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν μπορούσε να κόψει ούτε με… βαλέ, ήταν φανερό ότι το σκορ ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι το σκορ θα ανοίξει.

Στο 17ο λεπτό οι όροι αντιστράφηκαν. Σε ρόλο «σερβιτόρου» ο Καρέτσας, σε θέση «εκτελεστή» ο Παυλίδης και με καλοζυγισμένη κεφαλιά από την μικρή περιοχή ήρθε και το 2-0 (17’).

Σε άλλες εποχές, η Εθνική θα τραβούσε χειρόφρενο με ένα τέτοιο σκορ ασφαλείας από τόσο νωρίς. Όμως ετούτοι δεν έχουν μάθει από τέτοια, το πόδι είναι συνεχώς στο γκάζι.

Μία «φωτοβολίδα» του Μπακασέτα πήγε στο παραθυράκι του Παβλιουτσένκο για το 3-0 (21’), με την γαλανόλευκη να δημιουργεί φάσεις με κάθε τρόπο και από κάθε θέση.

Πολιορκία

Ο Λευκορώσος τερματοφύλακας αρνήθηκε το γκολ στον Τζόλη (29’), ο οποίος λίγο αργότερα (33’) είδε την κεφαλιά του (μετά από μαγικό συνδυασμό Καρέτσα - Κουρμπέλη) να σταματάει πάνω στη γραμμή.

Ο Κουρμπέλης έγινε ο 9ος διαφορετικός παίκτης της Εθνικής που έχει τελική και με άψογη κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ έκανε το 40 (35’) σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ, μία ποδοσφαιρική πανδαισία.

Μέχρι να βγει το ημίχρονο (20-1 τελικές), ο Ζαφείρης (37’) και ο Κουρμπέλης (43’) είχαν ακόμα δύο σημαντικές στιγμές, σε ένα από τα πιο καταιγιστικά ημίχρονα όλων των εποχών για την Εθνική Ελλάδας.

Ανακωχή

Μετά από ένα τέτοιο μέρος θα ήταν παράλογο να μην διαταχθεί κατάπαυση πυρός. Η Ελλάδα έριξε ρυθμούς και οι Λευκορώσοι διέσωσαν την αξιοπρέπεια τους. Κέρδισαν κάποια μέτρα, άρχισαν να απειλούν, το παιχνίδι ισορρόπησε κάπως

Ακόμα κι έτσι όμως, δεν απέφυγαν το πέμπτο γκολ. Ο Μπακασέτας έκλεψε ψηλά, ο Παυλίδης έκοψε στον Τζόλη κι εκείνος σε κενή εστία βρήκε το γκολ που τόσο έψαχνε (63’, 5-0).

Ο Γιοβάνοβιτς άρχισε να κάνει αλλαγές με το μυαλό στο μεγάλο παιχνίδι της Δευτέρας, ο διαιτητής και το VAR έδωσαν ένα πέναλτι που κανείς δεν κατάλαβε για χέρι (;) του Μπακασέτα και ο Μπαρκόφσκι μείωσε σε 5-1 (72’), χαλώντας το κέφι του Τζολάκη που ήθελε το μηδέν παθητικό.

Ο Κωνσταντέλιας και ο Ιωαννίδης έψαξαν κι αυτοί το γκολ, όμως ο τελευταίος είδε τον Ζαμπέλιν να του στερεί το 6-1, σε φάση που ο Έλληνας φορ είχε περάσει ακόμα και τον τερματοφύλακα.

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (62’ Μουζακίτης), Κουρμπέλης (62’ Κυριακόπουλος), Ζαφείρης (82’ Μάνταλος), Καρέτσας, Τζόλης, Μπακασέτας (72’ Κωνσταντέλιας), Παυλίδης (72’ Ιωαννίδης).

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (Κάρλος Φερέρ): Παβλιουτσένκο, Πίγκας, Μαρτίνοβιτς (54’ Βολκόφ), Ζαμπέλιν, Πετσένιν, Γκρομίκο (68’ Πασέβιτς), Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ (46’ Μπαρκόφσκι), Μελινιτσένκο (68’ Ντεμτσένκο), Εμπόνγκ.