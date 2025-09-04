Σκόκο: «Μετά το 6-0 από τον Ολυμπιακό έριξαν μολότοφ έξω από το σπίτι μου!»

Ο Νάτσο Σκόκο μίλησε πρόσφατα σε εκπομπή στην Αργεντινή και θυμήθηκε μία από τις πιο έντονες στιγμές που έζησε κατά τη θητεία του στην ΑΕΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Παρότι αποχώρησε το 2011, αρκετά περιστατικά από την καριέρα του στη χώρα μας παραμένουν χαραγμένα στη μνήμη του. Ο Αργεντινός φορ αναφέρθηκε σε μερικές χαρακτηριστικές εμπειρίες του από τα ελληνικά γήπεδα και αποκάλυψε ένα γεγονός που τότε είχε προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στον ίδιο και στους δικούς του.

Συγκεκριμένα, θυμήθηκε πως αμέσως μετά τη βαριά ήττα της ΑΕΚ με 6-0 από τον Ολυμπιακό, το σπίτι του δέχθηκε επίθεση με βόμβα μολότοφ, ενώ μέσα βρισκόταν η οικογένειά του.

Aναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Χάσατε 6-0 από τον Ολυμπιακό και έριξαν κροτίδες στην πόρτα του σπιτιού σου;» τον ρώτησε αρχικά ο δημοσιογράφος, με τον Σκόκο να του απαντάει: «Οχι κροτίδες, μολότοφ. Ερχόμασταν από ένα σημαντικό ματς που είχαμε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ σε μια πολύ δύσκολη έδρα στη Θεσσαλονίκη. Τον αφήσαμε εκτός Κυπέλλου και προκριθήκαμε στον τελικό. Είχαν περάσει χρόνια από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ έπαιξε τελικό. Και το Σάββατο παίζαμε με τον Ολυμπιακό. Στο 30ο λεπτό χάναμε 4-0, σε ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι.

Τελικά τελειώσαμε το παιχνίδι με ήττα 6-0. Είναι αυτά τα παιχνίδια που δεν σου βγαίνει τίποτα, και λες: “Ας τελειώσει να φύγει”. Μετά το παιχνίδι, έπρεπε να φύγουμε με ταξί ο καθένας για το σπίτι του, γιατί τα αυτοκίνητά μας ήταν στο προπονητικό κέντρο. Μας είπαν ότι είχε πολύ κόσμο από οπαδούς στην περιοχή. Μια μέρα, στο σπίτι μου στην Ελλάδα, που είχε αυλή μπροστά και πίσω, η μπροστινή αυλή βγάζει στον δρόμο, είχαμε κάποια φυτά που χώριζαν την αυλή από το πεζοδρόμιο. Τότε, που είχε μόλις γεννηθεί το παιδί μου, η γυναίκα μου λέει: “Υπάρχει φωτιά, υπάρχει φωτιά!”.

Ακούσαμε εκρήξεις, αλλά αρχικά σκεφτήκαμε ότι ήταν ο θόρυβος από μοτοσυκλέτες ή τα καυσαέρια τους. Όταν κοίταξα από το παράθυρο, όλα τα φυτά είχαν πάρει φωτιά. Ο γείτονας που έμενε δίπλα προσπάθησε με λάστιχο να σβήσει τη φωτιά. Μερικές μοτοσυκλέτες είχαν περάσει και είχαν ρίξει μολότοφ, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα φυτά μπροστά και να έρθουν οι πυροσβέστες, δημιουργώντας αναστάτωση στη γειτονιά».

